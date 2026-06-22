قاسم: تفاهمات مع الوسطاء حول آليات تنفيذ خطة السلام في غزة ومقترح مالدينوف لا يتماشى مع الاتفاق

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة والفصائل الفلسطينية عقدت خلال الأسبوع الماضي لقاءات مكثفة مع الوسطاء لبحث آليات تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن التوصل إلى توافقات مهمة مع الدول الوسيطة الثلاث؛ قطر ومصر وتركيا، بشأن مختلف المسارات المتعلقة بتطبيق الاتفاق.

وأوضح قاسم ل"الرسالة نت" أن التفاهمات شملت استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب وضع آليات خاصة بتنفيذ المرحلة الثانية، بما في ذلك الملفات المعقدة والحساسة، مثل إدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة وتسليمها مهام الحكم في مختلف المجالات، بما فيها المجال الأمني، إضافة إلى آليات التعامل مع السلاح الفلسطيني.

وأضاف أن هذه التوافقات جاءت بعد مشاورات وتفاهمات بين مختلف الفصائل الفلسطينية التي شاركت في اجتماعات القاهرة، مؤكدًا أن الوسطاء أبدوا ارتياحًا واضحًا تجاه ردود الفصائل الفلسطينية، واعتبروها مواقف إيجابية يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاق شامل.

وأشار المتحدث باسم حماس إلى أن الحركة والفصائل أكدت للوسطاء في حينه أن الكرة أصبحت في ملعبهم، وكذلك في ملعب مجلس السلام ومبعوثه نيكولاي مالدينوف، من أجل ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف تجاوزاته والالتزام بالتوافقات التي تم التوصل إليها.

وبيّن قاسم أن زيارة مالدينوف إلى القاهرة وعقده اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، شهدت طرح رؤية لا تتطابق مع التفاهمات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا مع الوسطاء، الأمر الذي أدى إلى تعقيد المشهد وأعاق الوصول إلى اتفاق نهائي في ذلك الوقت.

وأضاف أن الحركة ترى أن مالدينوف ما زال يتعامل مع الملف من منظور قريب من الرؤية الإسرائيلية، وهو ما انعكس على المقترحات التي قدمها خلال لقاءاته الأخيرة.

وأكد قاسم أن الفصائل الفلسطينية واصلت خلال الفترة الماضية مشاوراتها الداخلية والثنائية لدراسة المقترح الذي قدمه مالدينوف، بهدف بلورة رد موحد ومسؤول، يراعي بالدرجة الأولى مصالح الشعب الفلسطيني، ويخدم الجهود الرامية إلى وقف ما وصفه بحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، وبدء عمليات الإغاثة الحقيقية وإعادة الإعمار، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتهيئة الظروف لاستقرار الأوضاع في القطاع.