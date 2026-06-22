مبابي ينتقد نظام المباريات في كأس العالم

أبدى كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، موقفاً متوازناً تجاه استراحات شرب الماء التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال كأس العالم 2026، مؤكداً أن تأثيرها يختلف من مباراة إلى أخرى وفقاً لظروف اللعب ومجرياتها.

وخلال مؤتمر صحفي عقده قبل مواجهة فرنسا المرتقبة أمام العراق، تحدث نجم ريال مدريد عن الجدل الدائر حول القرار الجديد الذي يمنح اللاعبين استراحتين لشرب الماء خلال المباراة، في خطوة تهدف إلى الحد من آثار درجات الحرارة المرتفعة وحماية اللاعبين من الإجهاد الحراري.

وقال مبابي: “لا يجب سؤال اللاعبين عن رأيهم، لأننا نغير آراءنا باستمرار. إذا كان فريقي مسيطراً على المباراة، فإن هذا التوقف يفسد الإيقاع، أما إذا كان الطقس حاراً، فأنا سعيد بهذه الاستراحة”.

وأضاف قائد المنتخب الفرنسي: “الجميع يشتكي عندما تظهر قواعد جديدة، لذلك علينا أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور خلال البطولة، وبعد ذلك يمكننا الحكم على هذه القواعد”.

وتأتي تصريحات مبابي في وقت لا يزال فيه قرار “فيفا” يثير نقاشاً واسعاً بين مؤيدين يرون فيه إجراءً ضرورياً للحفاظ على سلامة اللاعبين، ومعارضين يعتبرون أنه يؤثر على نسق المباريات ويمنح الأجهزة الفنية فرصاً إضافية للتدخل في مجريات اللعب.

وعلى صعيد آخر، يستعد مبابي لخوض مباراته الدولية رقم 100 بقميص المنتخب الفرنسي عندما يواجه “الديوك” نظيره العراقي في الجولة المقبلة من منافسات كأس العالم 2026، في محطة خاصة لقائد فرنسا الذي شدد على أهمية هذا الإنجاز الشخصي، مؤكداً في الوقت ذاته أن تحقيق الفوز يبقى الهدف الأهم بالنسبة له ولمنتخب بلاده.