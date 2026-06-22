إصابة 3 مواطنين بحريق داخل خيمة نازحين في خانيونس

أُصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الإثنين، جراء اندلاع حريق داخل خيمة تؤوي نازحين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه في خانيونس تعاملت مع الحادث، حيث جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج.

وبيّن الدفاع المدني في بيان وصل "الرسالة نت" أن سبب الحريق يعود إلى الإهمال في استخدام “فرن طينة” في منطقة غرب المسلخ التركي.

وفي سياق متصل، دعا الدفاع المدني المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة داخل مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

ويعيش نحو مليون ونصف المليون نازح في قطاع غزة أوضاعًا إنسانية صعبة داخل خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة، في ظل نقص مواد الطهي والوقود، ما يدفع العديد منهم لاستخدام وسائل بدائية تزيد من مخاطر اندلاع الحرائق العرضية.