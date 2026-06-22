لجان المقاومة تحذر من محاولات إثارة الفوضى وتدعو للحفاظ على السلم الأهلي في غزة

حذرت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الإثنين، من ما وصفته بـ"الدعوات والخطابات المشبوهة" التي تصدر عن جهات وأصوات معروفة بمواقفها المعادية للمقاومة، والتي تسعى – بحسب بيانها – إلى إثارة الفوضى وتأجيج التوترات الداخلية وزعزعة السلم الأهلي والاجتماعي في قطاع غزة.

وأكدت اللجان، في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، أن هذه التحركات تهدف إلى جرّ المجتمع الفلسطيني إلى صراعات داخلية تخدم المصالح والمخططات الإسرائيلية، مشددة على ضرورة التصدي لأي محاولات تستهدف وحدة الجبهة الداخلية.

وأشارت إلى أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش تعكس، من وجهة نظرها، وجود ارتباط بين هذه التحركات وعناصر وصفتها بـ"العميلة والمأجورة" التابعة للاحتلال.

وشددت لجان المقاومة على أن حماية النسيج المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي يمثلان أحد أهم مقومات الصمود الوطني، مؤكدة أن هذه المسؤولية تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التلاحم والوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعت الجماهير الفلسطينية إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وإفشال ما وصفته بمخططات الاحتلال الرامية إلى إحداث شرخ داخلي، مؤكدة أهمية دعم صمود الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها في مواجهة التحديات الراهنة.