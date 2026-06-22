المرتبة الأولى التي لم تصل إلى الجامعة.. حكاية الشهيدة رغد عاشور

لم تكن رغد حسين عاشور قد بلغت المرحلة الثانوية الأخيرة، لكنها كانت تمضي نحوها بخطى واثقة. طالبة في الصف الحادي عشر، عُرفت بين معلماتها وزميلاتها بتفوقها الدراسي، إذ حافظت على المرتبة الأولى طوال سنوات دراستها، وكانت ترى في التعليم الطريق الأقصر لتحقيق حلمها بدخول الجامعة، وتعويض والدتها عن سنوات طويلة من التعب والحرمان.

في بيتها الصغير، لم تكن رغد مجرد ابنة، بل كانت الابنة الوحيدة، وبهجة الدار، والمشروع الذي بنت عليه أمها كل أحلامها. ربتها وسط ظروف قاسية، بعدما عاشت اليتم مع إخوتها، وكانت تؤمن أن نجاح ابنتها سيكون انتصارًا صغيرًا على كل ما سرقته الحرب من حياتهما.

في ذلك اليوم، خرجت رغد من منزلها كأي طالبة تحمل كتبها وأحلامها، ولم تكن تعلم أن الطريق الذي تسلكه كل صباح سيصبح طريقها الأخير. باغت القصف الإسرائيلي المكان، لتنتهي حياتها في لحظة، وتصل إلى المستشفى شهيدة، فيما وصلت أمها بعد دقائق تبحث عنها بين المصابين.

في باحة المستشفى، كانت الأم تصرخ وهي تحتضن جسد ابنتها: "ابنتي الوحيدة... من سيعوضني عنها؟" لم تستطع استيعاب أن الفتاة التي كانت تعد الأيام حتى تصل إلى الجامعة، أصبحت جثمانًا مسجى أمامها. كانت تكرر كلماتها وكأنها ترفض الاعتراف بالحقيقة، لكن الحقيقة كانت أقسى من أن تُنفى.

لم تكن رغد تحلم بشيء استثنائي؛ كانت تريد فقط أن تواصل دراستها، وأن تدخل الجامعة، وأن ترى الابتسامة على وجه والدتها يوم تخرجها. كانت تعود إلى البيت كل عام بشهادة تفوق جديدة، وتقول لأمها إن الأيام القادمة ستكون أجمل، وإن تعبها لن يضيع.

لكن الحرب لم تمنحها الوقت.

وباستشهاد رغد، انضمت إلى قائمة طويلة من الطلبة الذين قضوا خلال الحرب. كما نعت وزارة التربية والتعليم قبل يومين الطالبتين الشقيقتين زينة ولانا حسين الصفدي، مؤكدة أن استهداف الطلبة والمؤسسات التعليمية يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التعليم والحياة، ومطالبة بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية للطلبة والكوادر التعليمية في قطاع غزة.

في غزة، لم تعد المدارس أماكن آمنة، ولم يعد الطريق إليها مضمون العودة. صار الطلبة يحملون حقائبهم وهم يدركون أن القصف قد يسبقهم إلى الصفوف أو إلى منازلهم، وأن الأحلام يمكن أن تتوقف عند صوت صاروخ.

رحلت رغد، وبقيت شهادات تفوقها معلقة على جدران المنزل، شاهدة على فتاة آمنت بأن العلم يمكن أن يهزم الحرب، لكن الحرب سبقتها إليها. أما والدتها، فلم يبق لها سوى غرفتها، ودفاترها، وصوتها الأخير، وسؤال لن يجد جوابًا:

"من سيعوضني عن ابنتي الوحيدة؟"