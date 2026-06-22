وزارة التعليم تنعى ثلاث طالبات استشهدن في غزة وتدعو لتحرك دولي لحماية الطلبة

نعت وزارة التربية والتعليم العالي، الطالبة في الصف الحادي عشر رغد حسين عاشور، التي استشهدت اليوم الاثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، إن استشهاد الطالبة عاشور يأتي في سياق الاستهداف المتواصل للطلبة الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الطالبتين الشقيقتين زينة ولانا حسين الصفدي استشهدتا قبل يومين إثر قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن استهداف الطلبة والمؤسسات التعليمية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، ويقوض الحق الأساسي للأطفال والطلبة في التعليم والحياة الآمنة.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والتعليمية حول العالم بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق الطلبة الفلسطينيين، وتوفير الحماية للكوادر التعليمية والمؤسسات التربوية التي تتعرض للاستهداف المستمر.

كما تقدمت الأسرة التربوية، ممثلة بطواقم الوزارة والعاملين في قطاع التعليم، بخالص التعازي والمواساة إلى عائلات الشهيدات وزميلاتهن، معربة عن تضامنها مع الأسر الفلسطينية التي فقدت أبناءها جراء الحرب.

وجددت الوزارة دعوتها للمؤسسات الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والعمل على حماية الطلبة وضمان استمرار العملية التعليمية في قطاع غزة.