شهيدة وعدد من المصابين في استهداف مسيّرة إسرائيلية وسط مدينة غزة

استشهدت مواطنة وأصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الإثنين، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بأن الشهيدة ارتقت في المكان، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر عمليات قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة والمروحية.

وفي سياق متصل، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل كثيف تجاه المناطق الشرقية من القطاع، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة مواقع شرقي غزة، وسط تحليق منخفض للطائرات المسيّرة في أجواء مدينة خان يونس.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي، بلغ عدد خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار 3338 خرقًا منذ بدء سريانه، أسفرت عن استشهاد 1012 فلسطينيًا وإصابة 3208 آخرين، إلى جانب تسجيل 100 حالة اعتقال.

وأكد المكتب أن استمرار الخروقات وتقييد دخول المساعدات الإنسانية يفاقم من الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، داعيًا الوسطاء والجهات الدولية إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق ووقف انتهاكاته المتواصلة.