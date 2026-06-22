شهيدان برصاص الاحتلال شمال الخليل

استشهد الشاب عيسى عرفات إسماعيل عوض (19 عاماً) والفتى رضا سامي حسن عوض (15 عاماً)، فجر اليوم الاثنين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليهما قرب مستوطنة “كرمي تسور” المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيدين ينحدران من بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث أعلن عن استشهادهما عقب إصابتهما بالرصاص الحي في محيط المستوطنة.

وواصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق الشهيدين بعد استشهادهما، إذ احتجزت جثمانيهما ومنعت طواقم الإسعاف والأهالي من الوصول إليهما.

ويأتي هذا الحدث في ظل تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء، وسط مطالبات فلسطينية ودولية بوقف الانتهاكات المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة، للانتقام لدماء الشهداء وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال ومليشيات مستوطنيه بالضفة