نار المستوطنين تمتد من جديد.. إحراق منشآت ومركبات وتجريف لأشجار الزيتون

شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة، منذ فجر يوم الإثنين، تصعيداً ميدانياً خطيراً ونوعياً في اعتداءات المستوطنين التي جرت بحماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفجر اليوم، هاجمت مجموعة من المستوطنين أطراف قرية شقبا الواقعة إلى الغرب من مدينة رام الله، حيث أقدموا على إشعال النيران عمداً في مشطب للمركبات وبقايا السيارات.

وأدى الهجوم إلى تصاعد ألسنة اللهب واحتراق محتويات المشطب بالكامل وتكبيد أصحابه خسائر مادية فادحة، وسط حالة من التوتر سادت المنطقة جراء الهجوم المفاجئ.

ويتزامن هذا الاعتداء مع هجوم عنيف آخر نفذه مستوطنون في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وتسللت مجموعة من البؤر الاستيطانية المحيطة إلى منطقة الوجه الشامي في بلدة كفر الديك غرباً، وأضرمت النيران في غرفة ومنشأة زراعية تستخدم لتخزين المعدات الزراعية ومستلزمات الأرض.

وأفادت مصادر محلية بأن النيران امتدت بفعل الرياح والأعشاب الجافة لتطال عدداً من أشجار الزيتون المعمرة المحيطة بالمنطقة مما أسفر عن احتراقها بالكامل.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق مساعٍ استيطانية متواصلة لترهيب المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم لتسهيل مصادرتها وتوسيع المستوطنات الجاثمة عليها.