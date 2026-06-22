كاتب يهاجم سلوك الفريق الأوروبي على معبر رفح: تضييق يتجاوز إجراءات الاحتلال

أثار الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عدلي صادق انتقادات حادة لسلوك الفريق الأوروبي العامل على معبر رفح، معتبراً أن الإجراءات المتبعة بحق العائدين إلى قطاع غزة بلغت مستويات من التشدد والتضييق تتجاوز، في بعض جوانبها، ما يتعرض له الفلسطينيون في المعابر التي يديرها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال صادق، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن تجارب العائدين إلى غزة كشفت عن ممارسات وصفها بـ"الخانقة"، شملت محاولات مصادرة أو منع إدخال أجهزة طبية يحتاجها المرضى، مثل أجهزة التنفس وعلاج الضغط والعلاج الطبيعي، إلى جانب التضييق على إدخال مقتنيات شخصية كالسجائر والهواتف المحمولة الإضافية أو القديمة.

وأشار إلى أن الفريق الأوروبي يفرض قيوداً صارمة على أمتعة المسافرين، بحيث يُسمح لكل مسافر بحقيبة واحدة فقط إضافة إلى حقيبة كتف، معتبراً أن هذا الإجراء قد يكون مفهوماً من الناحية اللوجستية لتسهيل نقل الأمتعة بالحافلات القادمة من القاهرة، إلا أن ما وصفه بـ"التشدد المفرط" في التعامل مع مقتنيات المسافرين يفتقر إلى أي مبرر منطقي.

وأضاف أن المسافر القادم من مصر إلى غزة يخضع أصلاً لإجراءات تفتيش مصرية دقيقة، ما يجعل الافتراض بأن هاتفاً محمولاً إضافياً أو جهازاً طبياً بسيطاً يمكن أن يشكل تهديداً أمنياً أمراً غير مبرر، وفق تعبيره.

ورأى صادق أن هذه الإجراءات تعكس، بحسب تقديره، رغبة إسرائيلية في إبقاء مظاهر الحياة الطبيعية غائبة عن سكان قطاع غزة، حتى في أبسط تفاصيل السفر والتنقل، مشيراً إلى أن الفلسطيني الذي يعود إلى القطاع بعد سنوات من الغياب القسري يُحرم حتى من حمل هدايا بسيطة لأفراد أسرته أو مستلزمات يحتاجونها في ظل الحصار والظروف المعيشية الصعبة.

وانتقد الكاتب ما وصفه بالتزام العناصر الأوروبية في المعبر بالشروط الإسرائيلية بصورة صارمة، داعياً الجهات الدولية المعنية إلى مراجعة هذه السياسات، والعمل على ضمان معاملة المسافرين الفلسطينيين وفق المعايير المتبعة في المطارات والمعابر الدولية الأخرى.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يواجه، إلى جانب تداعيات الحرب والحصار، سلسلة من الإجراءات التي تزيد من معاناته اليومية، معتبراً أن التسهيلات الإنسانية وحرية التنقل يجب أن تكون جزءاً من الحقوق الأساسية المكفولة للمدنيين، لا سيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وختم صادق بالقول إن الفلسطينيين لا يحتاجون إلى مزيد من القيود والعقبات في طريق عودتهم إلى ديارهم، مطالباً الجهات الأوروبية المشرفة على المعبر بالتعامل مع المسافرين بوصفهم مدنيين يسعون للوصول إلى أسرهم ومنازلهم، بعيداً عن أي إجراءات وصفها بأنها "مبالغ فيها" وتفاقم معاناة السكان المحاصرين.

وعاد الوجود الأوروبي إلى معبر رفح مطلع عام 2025 في إطار ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد موافقة (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية ومصر على إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM Rafah) التي كانت متوقفة منذ عام 2007. وتم نشر فريق أوروبي متخصص في 31 يناير 2025 للمساهمة في إعادة تشغيل المعبر ومراقبة حركة العبور وفق الآليات المتفق عليها.

وجاءت إعادة تشغيل المعبر كجزء من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، حيث نصت الترتيبات على تسهيل خروج المرضى والجرحى والحالات الإنسانية من قطاع غزة عبر معبر رفح، تحت إشراف موظفين فلسطينيين وبمراقبة أوروبية، إلى جانب تنسيق أمني مع الأطراف المعنية.

لكن حركة السفر عبر المعبر محدودة جدا، لا تتجاوز الأعداد العشرات في كل يوم يتم فتحه، علما أنه لا يفتح طوال أيام الأسبوع.