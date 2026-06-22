نعيم قاسم: (إسرائيل) لن تبقى في لبنان ونحتفظ بحق الرد والتفاوض إذعان

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، الأحد، إن "إسرائيل لن تبقى في لبنان”، مؤكداً أن الحزب سيرد على أي انتهاك إسرائيلي، في وقت تتواصل فيه الاتهامات المتبادلة بشأن خروقات وقف إطلاق النار.

وأضاف قاسم، في كلمة له، أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يترافق مع “حرية حركة لإسرائيل”، معتبراً أن أي صيغة لا تشمل وقفاً كاملاً للعدوان جواً وبراً وبحراً تمثل استمراراً للصراع، مؤكداً أن المقاومة لن تقبل بأي ترتيبات من هذا النوع.

وفي سياق متصل، أدان حزب الله ما وصفه بجولات التفاوض المباشر التي يجريها وفد لبناني مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن برعاية أمريكية، معتبراً أنها “تصادر السيادة اللبنانية” وتصب في مصلحة الاحتلال، وتُضعف الموقف التفاوضي للدولة اللبنانية، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية للحزب.

ورأى الحزب أن هذه المفاوضات تمثل “إذعاناً واستسلاماً” وتخدم، وفق تعبيره، الأجندة الأمريكية والإسرائيلية، داعياً إلى وقف هذا المسار الذي وصفه بـ”المعطّل” للجهود المرتبطة بمواجهة الاحتلال واستعادة الحقوق اللبنانية.

وفي حديثه عن التطورات الميدانية والسياسية، شدد قاسم على أن ما وصفه بـ”العدوان الإسرائيلي” فشل في تحقيق أهدافه رغم آلاف الغارات، مشيراً إلى أن المقاومة بقيت صامدة، على حد قوله.

كما أكد أن وجود الاحتلال على الأراضي اللبنانية “مستحيل”، رافضاً أي حديث عن مناطق أمنية، ومشدداً على أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة بحماية السيادة.

وفي سياق إقليمي، دعا قاسم الحكومة اللبنانية إلى الاستفادة من علاقاتها مع إيران، معتبراً أن طهران تمثل “رصيداً مهماً” للبنان، وأنها تدعم وقف العدوان عليه، على حد تعبيره، منتقداً الموقف من العلاقات اللبنانية–الإيرانية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر على الجبهة اللبنانية–الإسرائيلية، وتزايد الجدل السياسي الداخلي حول مسار التفاوض غير المباشر أو المباشر مع إسرائيل، في وقت لم يصدر فيه تعليق رسمي إسرائيلي على تصريحات قاسم حتى الآن.