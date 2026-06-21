منصة "الحارس": تفكيك خلايا وعبوات ناسفة بعد اعترافات لعناصر متعاونة مع الاحتلال

كشفت منصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة، عن توثيق اعترافات لعدد من الأشخاص المتهمين بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، قالت إنها تتضمن معلومات حول تلقيهم تعليمات من أجهزة المخابرات الإسرائيلية لإثارة الفوضى المسلحة وتنفيذ أعمال تحريضية داخل قطاع غزة.

وأوضحت المنصة لـ "الرسالة نت" أن التحقيقات والاعترافات التي تم الحصول عليها أسهمت في تحييد ما وصفته بـ"الخلايا النائمة"، إلى جانب تفكيك عبوات ناسفة كانت مزروعة في منشآت مدنية ومراكز إيواء.

وأضافت أن الإجراءات الأمنية التي نُفذت جاءت استنادًا إلى المعلومات التي أدلى بها المتهمون خلال التحقيقات، مؤكدة استمرار العمل على متابعة أي أنشطة تهدد الأمن الداخلي أو سلامة المواطنين.

وأشارت منصة "الحارس" إلى أنها تعتزم خلال الأيام المقبلة نشر اعترافات قالت إنها تعود لأشخاص متورطين في التعاون مع الاحتلال، كما أعلنت نيتها تنفيذ أحكام عقابية بحق متهمين قالت إنهم شاركوا في جرائم أسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين.

ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الادعاءات أو تفاصيل التحقيقات المعلنة.