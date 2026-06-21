الغضب يتصاعد.. مطالبات بإلغاء فصل 70 موظفاً من الأونروا

تصاعدت حالة الغضب في أوساط العاملين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة عقب قرار فصل 70 موظفًا من الوكالة، وسط اتهامات لإدارة المؤسسة الدولية باتخاذ إجراءات تعسفية تفتقر إلى المعايير القانونية والعدالة الإدارية، فيما أكد الموظفون المفصولون واتحاد العاملين أن القرار يهدد مئات الأسر الفلسطينية التي تعتمد على رواتب هؤلاء الموظفين في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الكارثية التي يعيشها القطاع.

وقال رئيس اتحاد الموظفين العرب في إقليم غزة د. مصطفى الغول، إن الوكالة تمر بواحدة من أصعب مراحلها في وقت يحتاج فيه سكان قطاع غزة إلى تعزيز الخدمات الإنسانية والصحية والإغاثية، إلا أن الإدارة – بحسب وصفه – اتجهت نحو إصدار قرارات وصفها بـ"الجائرة والتعسفية" كان آخرها فصل 70 موظفًا قضوا سنوات طويلة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح الغول خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد، اليوم، احتجاجاً على فصل 70 موظفاً، أن القرار لا يستهدف الموظفين المفصولين فقط، بل يطال عشرات الأسر الفلسطينية التي تعتمد بشكل كامل على دخل هؤلاء الموظفين، مشيرًا إلى أن بعض المفصولين سبق أن خضعوا لتحقيقات داخلية وعادوا إلى أعمالهم بقرارات رسمية من إدارة الوكالة قبل أن يتم فصلهم مجددًا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي أثارت استياء العاملين خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الوكالة سبق أن فصلت 15 موظفًا في قطاع غزة قبل نحو عامين، كما شملت قرارات أخرى مئات الموظفين الذين كانوا خارج القطاع في إجازات أو ظروف مختلفة، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة بشأن مستقبل العاملين واستقرار الخدمات المقدمة للاجئين.

وأكد الغول أن أبسط قواعد العدالة الإدارية والقانونية تقتضي منح الموظف حق معرفة الاتهامات الموجهة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أي إجراء عقابي بحقه، معتبرًا أن ما جرى يمثل تجاوزًا لمبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وهو المبدأ الذي يفترض أن تلتزم به المؤسسات الدولية.

وأضاف أن الموظفين الذين شملهم القرار كانوا في مقدمة العاملين خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث واصلوا العمل في المدارس والمراكز الصحية ومرافق الإغاثة رغم المخاطر الكبيرة التي تعرضوا لها، معتبرًا أن مكافأتهم بالفصل تمثل رسالة سلبية للعاملين الذين تحملوا أعباء استثنائية خلال الأزمة.

وطالب اتحاد الموظفين إدارة الأونروا بإلغاء قرارات الفصل بشكل فوري وإعادة جميع الموظفين إلى أعمالهم دون شروط، إلى جانب مراجعة القرارات السابقة المتعلقة بفصل موظفين آخرين وتقليص بعض الحقوق المالية والإدارية للعاملين. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة والدول المانحة إلى التدخل العاجل لضمان احترام الإجراءات القانونية وحماية العاملين واللاجئين على حد سواء.

من جانبه، قال محمد العويني، متحدثًا باسم الموظفين المفصولين، إن القرار يمثل "كارثة حقيقية" تمس مئات العائلات الفلسطينية التي تعيش أصلًا أوضاعًا اقتصادية وإنسانية صعبة نتيجة الحرب المستمرة وتداعياتها.

وأضاف العويني في كلمته، أن الموظفين الذين تم فصلهم أمضوا سنوات طويلة في خدمة الوكالة وعملوا خلال الحروب والأزمات الصحية والإنسانية، معرضين حياتهم للخطر من أجل استمرار تقديم الخدمات للاجئين، إلا أنهم فوجئوا بقرارات الفصل دون منحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم أو الاطلاع على الأدلة التي استندت إليها الإدارة.

وأشار إلى أن بعض المفصولين كانوا قد غادروا القطاع مع عائلاتهم للعلاج أو هربًا من الحرب، ثم عادوا إلى غزة على أمل استئناف أعمالهم، لكنهم واجهوا قرارات الفصل بدلًا من إعادتهم إلى وظائفهم.

واعتبر أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوكالة، بما فيها تقليص ساعات العمل وتخفيض بعض المستحقات المالية، انعكست سلبًا على الموظفين وعلى مستوى الخدمات المقدمة للاجئين، داعيًا إلى تشكيل لجنة أزمة مشتركة بين الإدارة والنقابات لمعالجة تداعيات القرارات الأخيرة وضمان حقوق العاملين.

إلى ذلك، استعرض محمد عبد الناصر عكاشة، أحد الموظفين الذين شملهم قرار الفصل، عن تجربته مع الوكالة التي عمل فيها مدرسًا للغة العربية لمدة ست سنوات بعد سنوات أخرى قضاها في التعليم الحكومي.

وقال عكاشة لمراسل "الرسالة نت"، إنه واصل أداء واجبه خلال الحرب رغم استشهاد سبعة من أفراد أسرته وتدمير منزله في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما شارك في تقديم الخدمات للنازحين والعمل الإغاثي والتعليم الوجاهي عندما طلبت الوكالة من موظفيها العودة إلى العمل.

وأضاف أنه تلقى قرار فصله عبر البريد الإلكتروني بعد انتهاء يوم عمله، واصفًا الخبر بأنه كان من أصعب اللحظات التي مر بها خلال حياته، خاصة في ظل ظروف النزوح والإقامة داخل خيمة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، واعتماده على الراتب لتوفير احتياجات أسرته وعلاجه الشخصي.

وأكد عكاشة أن مطلبه الأساسي يتمثل في العودة إلى عمله واستئناف رسالته التعليمية مع طلابه، مشددًا على أنه كان ملتزمًا بواجباته المهنية طوال سنوات خدمته في الوكالة.

ويأتي الجدل المتصاعد حول قرارات الفصل في وقت تواجه فيه الأونروا تحديات غير مسبوقة في قطاع غزة، وسط استمرار الحرب وتزايد احتياجات اللاجئين للخدمات الأساسية، الأمر الذي يضع الوكالة أمام مطالب متزايدة بإيجاد حلول تضمن الحفاظ على حقوق العاملين واستمرار تقديم الخدمات الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.