مقال: الذهب يعكس أزمة الثقة

في الأزمات الكبرى، لا يبحث الناس فقط عن مصادر دخل جديدة وإنما يبحثون أيضا عن وسائل آمنة لحماية ما تبقى من مدخراتهم. وفي قطاع غزة حيث تسببت الحرب في هزات عميقة طالت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والمصرفية، عاد الذهب ليتصدر المشهد بوصفه أحد أبرز الملاذات التي يلجأ إليها المواطنون للحفاظ على قيمة أموالهم.

ولا يعكس الإقبال المتزايد على شراء الذهب مجرد رغبة في الاستثمار أو الادخار التقليدي وإنما يكشف عن تراجع الثقة بالأدوات المالية الأخرى.

فعندما يخشى المواطن على قدرته في الوصول إلى أمواله المودعة في البنوك أو يشعر بعدم اليقين تجاه مستقبل السوق النقدية، يصبح تحويل المدخرات إلى أصول ملموسة خيارا منطقيا.

ومن هنا يمكن فهم ارتفاع الطلب على الذهب في غزة باعتباره استجابة طبيعية لمخاوف اقتصادية متزايدة أكثر من كونه مؤشرا على تحسن القدرة الشرائية.

لكن المفارقة أن قطاع الذهب نفسه لا يعيش ظروفا مستقرة، فالتحديات التي تواجه المصانع والورش المحلية من نقص المواد الخام وصعوبة الاستيراد وارتفاع تكاليف التصنيع، أدت إلى زيادة الأعباء على المنتجين والمستهلكين معا.

وتتجاوز القضية البعد الصناعي، إذ تشير إلى تراجع القدرة الإنتاجية المحلية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى المعروض، فقبل الحرب كانت المصانع المحلية تغطي نحو 70% من احتياجات السوق، فيما كانت تدمغ قرابة 300 كيلوغرام من الذهب شهريا وهو ما ساهم آنذاك في استقرار الأسعار وتوفير المنتجات بصورة منتظمة.

ورغم أن الذهب يوفر وسيلة لحفظ الثروة، إلا أنه لا يمثل حلا للمشكلات الاقتصادية الأعمق. فالاقتصادات لا تتعافى عبر تحويل الأموال إلى سبائك ومشغولات وإنما من خلال استعادة النشاط الإنتاجي والتجاري والمصرفي.

لذلك فإن تنامي الطلب على الذهب يجب أن يُقرأ بوصفه مؤشرا على تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي ورسالة واضحة بأن المواطنين يبحثون عن الأمان المالي في ظل غياب البدائل الموثوقة.

وبذلك، يمكن القول إن الذهب في غزة لم يعد مجرد سلعة للزينة أو الادخار وإنما أصبح مقياسا لدرجة الثقة بالاقتصاد ومستقبل الاستقرار المالي. وكلما ازدادت المخاوف ازداد بريق الذهب في أعين الباحثين عن ملاذ آمن لأموالهم.