تقنية الكرة المتصلة تكشف أسرع وأبعد الأهداف في كأس العالم 2026

كشفت البيانات التي توفرها الكرة الرسمية لكأس العالم 2026 “تريوندا”، المزودة بتقنية الكرة المتصلة، عن قائمة الأهداف الأبعد والأسرع تسديداً خلال البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية، تصدر الفرنسي كيليان مبابي قائمة الأهداف الأبعد حتى الآن، بعدما سجل هدفه الثالث في مواجهة السنغال من مسافة بلغت 28 متراً، ليصبح صاحب أبعد تسديدة ناجحة في النسخة الحالية من المونديال.

وجاء الأسترالي كونور ميتكالف في المركز الثاني بهدفه أمام تركيا من مسافة 23 متراً، فيما حل السويدي ياسين العياري ثالثاً بعدما هز شباك تونس بتسديدة من مسافة 22.7 متراً. واحتل المغربي إسماعيل صيباري المركز الرابع بهدفه في مرمى البرازيل من مسافة 22.6 متراً، وهي المسافة ذاتها التي سجل منها العياري هدفه الثاني في المباراة التي انتهت بفوز السويد على تونس.

وعلى صعيد أقوى التسديدات، أظهرت بيانات البطولة أن المصري إمام عاشور يمتلك أسرع هدف حتى الآن، بعدما أطلق كرة بلغت سرعتها 123.4 كيلومتراً في الساعة خلال مواجهة بلجيكا.

وحل الإنكليزي هاري كين ثانياً بتسديدة وصلت سرعتها إلى 121.6 كيلومتراً في الساعة أمام كرواتيا، فيما جاء مبابي ثالثاً بسرعة بلغت 121.2 كيلومتراً في الساعة خلال لقائه مع السنغال، متساوياً مع السنغالي إبراهيم مباي صاحب الهدف المسجل في مرمى فرنسا. واكتمل ترتيب الخمسة الأوائل بالكرواتي مارتن باتورينا الذي بلغت سرعة تسديدته في شباك إنكلترا 120 كيلومتراً في الساعة.

وتعكس هذه الأرقام الإمكانات التي توفرها تقنية الكرة المتصلة، والتي تمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانات لحظية دقيقة حول سرعة التسديدات ومسافاتها ومختلف المؤشرات الفنية داخل المباريات.