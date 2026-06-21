الكشف عن أسرع 10 لاعبين في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة أسرع اللاعبين في كأس العالم 2026 بعد انتهاء الجولة الافتتاحية من دور المجموعات، والتي شهدت مفاجآت عدة، أبرزها تصدر الأسترالي جوردان بوس الترتيب متفوقاً على مجموعة من أبرز نجوم البطولة.

وسجل بوس سرعة بلغت 36.7 كيلومتراً في الساعة ليحتل المركز الأول، بينما جاء النرويجي إيرلينغ هالاند والأوزبكي عبد القادر خوسانوف في المركز الثاني بسرعة متطابقة بلغت 36.5 كيلومتراً في الساعة.

واحتل الأسترالي محمد توريه المركز الرابع بعدما بلغت سرعته 35.8 كيلومتراً في الساعة، فيما تقاسم الهولندي ريان غرافينبيرخ والإكوادوري آلان ميندا المركز الخامس بسرعة 35.6 كيلومتراً في الساعة.

وجاء الإنجليزي جيد سبنس والكوري الجنوبي سون هيونغ مين في المركز السابع بسرعة 35.2 كيلومتراً في الساعة، بينما حل الفرنسي كيليان مبابي في المركز التاسع بسرعة 35.1 كيلومتراً في الساعة.

وأكمل البرتغالي بيدرو نيتو قائمة العشرة الأوائل بعدما سجل سرعة بلغت 34.8 كيلومتراً في الساعة.

أسرع 10 لاعبين في كأس العالم 2026:

1- جوردان بوس (أستراليا) – 36.7 كم/ساعة.

2- إيرلينغ هالاند (النرويج) – 36.5 كم/ساعة.

3- عبد القادر خوسانوف (أوزبكستان) – 36.5 كم/ساعة.

4- محمد توريه (أستراليا) – 35.8 كم/ساعة.

5- ريان غرافينبيرخ (هولندا) – 35.6 كم/ساعة.

6- آلان ميندا (الإكوادور) – 35.6 كم/ساعة.

7- جيد سبنس (إنجلترا) – 35.2 كم/ساعة.

8- سون هيونغ مين (كوريا الجنوبية) – 35.2 كم/ساعة.

9- كيليان مبابي (فرنسا) – 35.1 كم/ساعة.

10- بيدرو نيتو (البرتغال) – 34.8 كم/ساعة.