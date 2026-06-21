أول منتخب عربي يودع كأس العالم رسميًا

ودّع منتخب تونس منافسات كأس العالم 2026 رسمياً بعد تعرضه لهزيمة قاسية جديدة أمام منتخب اليابان بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

وعلى ملعب “بي بي في أيه” بمدينة مونتيري المكسيكية، فشل المنتخب التونسي في استعادة توازنه بعد خسارته الثقيلة في الجولة الافتتاحية أمام السويد (1-5)، ليواصل سلسلة نتائجه السلبية ويغادر البطولة مبكراً بعد جولتين فقط من دور المجموعات.

ودخل “نسور قرطاج” المواجهة بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي تولى المهمة عقب إقالة صبري لموشي إثر الهزيمة الأولى، إلا أن تغيير الجهاز الفني لم يكن كافياً لإيقاف نزيف النتائج أمام منتخب ياباني فرض أفضليته منذ الدقائق الأولى.

وافتتح دايكي كامادا التسجيل لليابان مبكراً في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز أياسي أويدا التقدم بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 31. وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الآسيوي سيطرته، فسجل جونيا إيتو الهدف الثالث في الدقيقة 69، قبل أن يعود أويدا ويختتم الرباعية بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 83.

وبهذه الخسارة، بقي رصيد تونس خالياً من النقاط بعد جولتين، لتفقد جميع فرصها في بلوغ دور الـ32، سواء عبر المركزين الأول والثاني أو ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، لتصبح مباراتها الأخيرة أمام هولندا تحصيل حاصل لا أكثر.

في المقابل، واصل المنتخب الياباني عروضه القوية، معززاً حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط من مباراتين