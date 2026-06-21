“الناجون من الظلام” شهادة نادرة من داخل أكثر السجون الإسرائيلية إثارة للجدل

صدر حديثًا عن دار النشر الهندية LeftWord Books كتاب جديد للصحفي والكاتب الفلسطيني وسام عفيفة بعنوان “Survivors of the Darkness” (الناجون من الظلام)، يتناول تجربة الاسر من خلال شهادة الصحفي الفلسطيني أسامة داخل السجون الإسرائيلية خلال الحرب على غزة، في عمل يجمع بين الشهادة الحية والسرد التوثيقي والأدب الإنساني.

ويقع الكتاب ضمن أدب الشهادات والسجون، ويوثّق تفاصيل عشرين شهرًا قضاها أسامة في الاعتقال الإسرائيلي خلال الفترة الممتدة من مارس/آذار 2024 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، متنقلًا بين عدد من مراكز الاحتجاز والسجون، بينها معتقل “سديه تيمان” الذي يصفه الكتاب بأنه أحد أكثر مواقع الاحتجاز قسوة خلال الحرب.

ويستند العمل إلى شهادة مباشرة للأسير، مقدّمًا سردًا تفصيليًا لما تعرض له المعتقلون الفلسطينيون من ظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك التحقيقات، والعزل، والإذلال، والعنف الجسدي والنفسي، في محاولة لتوثيق جانب من التجربة الإنسانية التي عاشها الأسرى الفلسطينيون خلال الحرب.

وفي تقديمه للكتاب، قال المفكر والمؤرخ العالمي Vijay Prashad إن هذا “كتاب لم يكن ينبغي أن يُكتب أصلًا، لكنه كُتب لأن ما جرى كان ينبغي أن يُوثَّق”، مضيفًا أن العمل لا يهدف إلى الترفيه أو الطموح الأدبي بقدر ما يسعى إلى تسجيل تجربة إنسانية وقعت في سياق الحرب الجارية على غزة.

ويشير عفيفة إلى أن الكتاب لا يتناول السجن باعتباره مكانًا للاحتجاز فقط، بل باعتباره مساحة لاختبار حدود الإنسان وقدرته على الصمود، حيث تتحول الشهادة الشخصية إلى نافذة لفهم أوسع لمعاني الكرامة والأمل والبقاء في مواجهة القهر.

ويُعد الكتاب أول عمل يصدر لعفيفة باللغة الإنجليزية عن دار نشر دولية، بعد مسيرة طويلة في الصحافة والكتابة والتوثيق المرتبط بالقضية الفلسطينية والحرب على غزة.

وصدر الكتاب بترجمة الشاعر والمترجم الفلسطيني حسام المدهون، فيما كتب مقدمته فيجاي براشاد، أحد أبرز المفكرين والكتاب المعاصرين في قضايا الجنوب العالمي وحركات التحرر.

ومن المقرر أن يتوفر الكتاب للتوزيع الدولي عبر موقع دار النشر الهندية * LeftWord Books⁠*، مع إمكانية طلبه وشحنه إلى مختلف دول العالم.

ويقدّم “الناجون من الظلام” شهادة إنسانية تتجاوز حدود المكان والزمان، لتروي قصة صحفي فلسطيني وجد نفسه داخل منظومة اعتقال قاسية خلال واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ غزة، في محاولة لحفظ الذاكرة وتوثيق ما جرى للأجيال القادمة.