11 شهيدًا في 12 خرقًا إسرائيليًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

استشهد 11 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم طفلتان وسيدتان، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، جراء 12 خرقًا جديدًا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، مساء السبت، إثر استهداف طائرة إسرائيلية مسيّرة منزلًا مأهولًا لعائلة أبو حسنة في مخيم البريج وسط القطاع. ومن بين الشهداء أحمد سمير وشاح، شقيق الصحفي الشهيد محمد وشاح، إلى جانب الشاب سباعي أبو حسنة.

وفي مدينة غزة، استشهد المواطن كمال أحمد السيد (62 عامًا) بعد إصابته برصاص زوارق الاحتلال التي استهدفت خيام النازحين في منطقة العمادي على شاطئ البحر غرب المدينة.

كما استشهد المواطن محمد أسامة عبد العزيز سبع العيش، وأصيب سبعة آخرون، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين قرب صالة "دريم" غرب خان يونس جنوب القطاع.

وفي حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، أصيب عدد من المواطنين إثر استهدافهم بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيّرة في الشارع الثالث.

وأُعلن كذلك عن استشهاد المواطنة تغريد زملط متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع، فيما استشهد المواطن أحمد منير الظاظا جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط دوار الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وفجر السبت، أسفر قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية تعود لعائلة الصفدي في شارع الثلاثيني بمدينة غزة عن استشهاد أربعة مواطنين، بينهم طفلتان وسيدة.

وفي سياق الانتهاكات المستمرة، أصيب مواطنان برصاص الاحتلال قرب دوار أبو حميد شرق خان يونس، بينما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة تجاه المناطق الغربية لمدينة رفح، ونفذت عمليات نسف في المناطق الشرقية من خان يونس.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء القطاع، واستهداف الطيران المروحي للمناطق الغربية من مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار كثيف من الدبابات جنوب خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بوساطة عربية وأمريكية، في وقت تتفاقم فيه الخسائر البشرية جراء الاعتداءات المتواصلة على القطاع.

ووفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,023 شهيدًا و173,316 مصابًا.

وأضافت الوزارة أن عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بلغ 1,012 شهيدًا، فيما سجلت 3,208 إصابات، إلى جانب 784 حالة انتشال من تحت الأنقاض.