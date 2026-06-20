استشهاد مصوّر "الجزيرة مباشر" أحمد وشاح في قصف على مخيم البريج وسط غزة

استشهد مصوّر قناة الجزيرة مباشر أحمد وشاح، مساء السبت، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف الإسرائيلي استهدف منزل عائلة "أبو حسنة"، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين حتى اللحظة، من بينهم المصوّر وشاح.

ويأتي استشهاد وشاح في ظل استمرار استهداف الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء الحرب، حيث تشير تقارير حقوقية وإعلامية إلى تصاعد كبير في وتيرة الانتهاكات بحق الطواقم الصحفية، وسط ظروف عمل شديدة الخطورة.

والمصوّر أحمد وشاح هو شقيق الصحفي محمد وشاح، مراسل الجزيرة مباشر، والذي استشهد سابقًا في 8 أبريل/نيسان الماضي إثر استهداف طائرته مركبته غرب مدينة غزة.

وبحسب بيانات موثقة، فقد أسفرت الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد أكثر من 263 صحفيًا فلسطينيًا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 220 آخرين وإصابة نحو 460، ما يجعل قطاع غزة من أخطر البيئات للعمل الصحفي في العالم في ظل استمرار القصف وصعوبة الوصول إلى مناطق آمنة.