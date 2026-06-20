شهيد و8 إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين غربي خانيونس

استشهد مواطن متأثرًا بجراحه الخطيرة، وأصيب ثمانية آخرون، مساء اليوم، جراء استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية تجمعًا للمواطنين قرب مفترق دريم في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول خمس إصابات إلى مستشفى ناصر الطبي، وُصفت إحداها بالحرجة قبل أن يُعلن لاحقًا عن استشهاد صاحبها متأثرًا بإصابته البالغة.

كما استقبل المستشفى الكويتي ثلاث إصابات أخرى جراء القصف، فيما تواصل الطواقم الطبية تقديم العلاج والرعاية للمصابين، وسط تحذيرات من تدهور الحالة الصحية لبعضهم.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والتي تسفر بشكل متواصل عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.