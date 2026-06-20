إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز رداً على خروقات أمريكية وإسرائيلية

أعلن مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، مساء السبت، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، في خطوة قال إنها تأتي رداً على ما وصفه بـ"خرق الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم" واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وأوضح المقر، في بيان، أن قرار الإغلاق جاء نتيجة استمرار التصعيد الإسرائيلي وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب ما اعتبره عدم التزام أمريكي بالتفاهمات المعلنة.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وفق مصادر لبنانية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تطورات تتعلق بحركة الملاحة فيه محل متابعة دولية واسعة.