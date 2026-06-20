هيئة الأسرى: الاحتلال يحرم 65 أسيرًا من التقدم لامتحان الثانوية العامة

أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن 65 أسيرًا من طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) حُرموا من التقدم لامتحانات هذا العام، في استمرار لحرمان الأسرى من حقهم في التعليم داخل السجون.

وأضافت المؤسستان أن هذا الحرمان يأتي في سياق سياسة أوسع تستهدف الطلبة المعتقلين، إذ جرى منذ بدء الحرب إلغاء ما تبقى من حق التعليم داخل السجون، إلى جانب ما يواجهه الأسرى من التعذيب وسوء المعاملة والعزل والحرمان من التواصل مع عائلاتهم.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى أن منع الطلبة المعتقلين من أداء امتحان الثانوية العامة يشكل انتهاكًا للحق في التعليم الذي تكفله المواثيق الدولية، داعيةً المؤسسات الدولية والجهات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على سلطات الاحتلال لتمكين الأسرى الطلبة من استكمال تعليمهم، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.