مباراة تونس واليابان على موعد مع التاريخ في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المواجهة المرتقبة بين تونس واليابان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم 2026 ستسجل رقماً تاريخياً، بعدما أصبحت المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم منذ انطلاق البطولة عام 1930.

وذكر فيفا في تقرير نشره عبر منصته الرسمية أن الوصول إلى هذا الرقم يجسد النمو الكبير الذي شهدته البطولة على مدار نحو قرن من الزمن، بعدما بدأت النسخة الأولى في أوروغواي بمشاركة 13 منتخباً فقط، قبل أن تتحول إلى أكبر حدث كروي عالمي بمشاركة 48 منتخباً في نسخة 2026.

وتأتي المباراة التاريخية في وقت تواصل فيه البطولة توسعها المستمر، إذ ارتفع عدد المنتخبات من 16 منتخباً لعدة عقود، ثم إلى 24 منتخباً عام 1982، و32 منتخباً منذ نسخة 1998، وصولاً إلى النظام الجديد الذي يشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.

وقبل انطلاق مونديال 2026، بلغ إجمالي مباريات كأس العالم عبر 22 نسخة سابقة 964 مباراة، ما جعل المباراة السادسة والثلاثين في النسخة الحالية تحمل الرقم 1000 في السجل التاريخي للبطولة.

وأشار فيفا إلى أن اختيار تونس واليابان لهذه المحطة الرمزية يعكس عالمية كأس العالم، إذ تجمع المباراة منتخباً من أفريقيا وآخر من آسيا على أرض أمريكا الشمالية، في صورة تجسد اتساع رقعة اللعبة وتنوع المشاركين في الحدث الأكبر لكرة القدم.

ونقل التقرير عن قائد المنتخب التونسي إلياس السخيري قوله إن المشاركة في المباراة رقم 1000 تمثل لحظة خاصة تستحضر تاريخ البطولة وكل النجوم الذين مروا عبرها، فيما وصف مدرب اليابان هاجيمي مورياسو المناسبة بأنها شرف كبير لمنتخبه وللقارة الآسيوية.

وبغض النظر عن نتيجة المواجهة، فإن تونس واليابان ستدخلان سجلات كأس العالم من باب التاريخ، بعدما ارتبط اسماهما بالمباراة التي دشنت الألفية الثانية من مباريات البطولة.