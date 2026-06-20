الأردن يدين استيلاء الاحتلال على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، معتبرة الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساسًا بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق لجميع الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تستهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشددًا على أن الاحتلال لا يملك أي سيادة على القدس المحتلة أو مقدساتها.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها غير الشرعية وانتهاكاتها المتواصلة في القدس، بما يحفظ الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما جدد التأكيد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.