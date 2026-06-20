إيمان عطا الله.. قد يكون حلمك الوحيد مجرد حذاء

ليست كل الإعاقات مرئية من النظرة الأولى، وبعض الجروح تختبئ تحت القدم، لكنها تثقل الجسد كله.

منذ أن أصابت شظية باطن قدم إيمان عطا الله، لم تعد خطواتها كما كانت. انفجرت الشظية داخل قدمها، تاركة تجويفًا عميقًا يشبه حفرة صغيرة، لكنه كان كافيًا ليغيّر حياتها بأكملها.

وفي مستشفيات غزة المتهالكة خضعت إيمان لإحدى عشرة عملية جراحية في محاولة لإنقاذ ما تبقى من قدمها.

وفي واحدة من تلك العمليات، اضطر الأطباء إلى أخذ رقعة جلدية من فخذها وزراعتها في باطن القدم، أملاً في ترميم الأنسجة واستعادة جزء من شكلها ووظيفتها. لكن الجراح، رغم كثرتها، لم تُنهِ معاناتها.

ما زال التجويف العميق في باطن القدم يمنعها من الوقوف بصورة طبيعية. كل صباح، تحشو إيمان ذلك الفراغ بكميات من الشاش، محاولةً تسوية سطح قدمها مع الأرض حتى تتمكن من وضعها داخل الحذاء. ورغم ذلك، تبقى كل خطوة مؤلمة، ويظل الاتزان مفقودًا.

تقول إيمان: "هذه القطعة الصغيرة في باطن القدم هي التي تحمل الجسم كله. عندما فقدتها، شعرت أنني فقدت قدرتي على الحياة الطبيعية."

اليوم تسير إيمان مستندة إلى عكازين، لأن جزءًا صغيرًا منها لم يعد قادرًا على أداء وظيفته. لم تعد تستطيع إنجاز أبسط مهامها اليومية، وأصبح الانتقال من مكان إلى آخر رحلة من الألم والتعب.

ورغم أن رحلة علاجها امتدت عبر أحد عشر تدخلاً جراحيًا، فإن ما تحتاجه الآن ليس عملية جديدة، بل حذاءً طبيًا صُمم خصيصًا لحالتها، يعوض النقص في باطن القدم، ويعيد توزيع الضغط، ويساعدها على استعادة توازنها والمشي بصورة طبيعية.

لكن هذا الحذاء غير متوفر في غزة، ولا في مراكز الصليب الأحمر، ولا في مستشفى حمد، ولا في المؤسسات التأهيلية التي راجعتها. ويستلزم توفيره استيراده من الخارج، وهو أمر يفوق إمكاناتها في ظل الظروف الحالية.

تقول بصوت تختلط فيه الحسرة بالأمل: "كل ما أحلم به الآن هو هذا الحذاء. لا أريد أكثر من أن أمشي دون عكازين، وأن أستعيد اتزاني، وأن أعود لأمارس حياتي."

في زمن تتزاحم فيه الأحلام الكبيرة، تبدو أمنية إيمان شديدة البساطة. لا تطلب منزلًا جديدًا، ولا سفرًا، ولا ثروة. كل ما تتمناه هو حذاء طبي، قد يبدو للآخرين قطعة من الجلد والمطاط، لكنه بالنسبة إليها بداية طريق العودة إلى الحياة.