من سجل الهدف الأسرع؟؛ هدفان في يوم واحد يهزان سجلات كأس العالم

خطف الباراغواياني ماتياس غالارزا لقب صاحب أسرع هدف في كأس العالم 2026، بعدما هز شباك تركيا بعد 64 ثانية فقط من انطلاق المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وجاء هدف غالارزا بتسديدة بعيدة المدى استقرت في الشباك التركية، ليمنح منتخب بلاده تقدماً مبكراً حافظ عليه حتى صافرة النهاية، رغم لعب باراغواي بعشرة لاعبين لفترة طويلة من اللقاء.

ولم يكتف الهدف بمنح باراغواي فوزاً ثميناً بنتيجة 1-0، بل وضع غالارزا أيضاً في صدارة قائمة أسرع أهداف النسخة الحالية، متجاوزاً الرقم الذي سجله المغربي إسماعيل صيباري قبل ساعات قليلة فقط.

وكان صيباري قد دخل دائرة الأرقام القياسية بعدما سجل هدف فوز المغرب على اسكتلندا بعد 71 ثانية، ليصبح حينها صاحب أسرع هدف في البطولة، قبل أن ينتزع غالارزا الصدارة بفارق سبع ثوانٍ فقط.

وبذلك أصبحت قائمة أسرع أهداف مونديال 2026 حتى الآن على النحو التالي: