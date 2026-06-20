فانيسا فريزر.. مسؤولة أممية لم تخضع للضغوط الإسرائيلية

شهدت أروقة الأمم المتحدة مواجهة غير مسبوقة بين السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية داني دانون ومسؤولة أممية بارزة، بعدما تحولت جلسة رسمية بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في النزاعات إلى سجال حاد بشأن التقارير الأممية المتعلقة بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

وفي قلب هذه المواجهة برز اسم فانيسا فريزر، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، التي رفضت التراجع عن النتائج الواردة في تقارير المنظمة الدولية رغم الهجوم العلني الذي تعرضت له من الجانب الإسرائيلي.

من هي فانيسا فريزر؟

فريزر دبلوماسية مالطية شغلت منصب المندوبة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة بين عامي 2020 و2025، قبل أن يعينها الأمين العام للأمم المتحدة ممثلة خاصة للأطفال والنزاعات المسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وتتمتع بخبرة طويلة في العمل الدبلوماسي والقانون الدولي، حيث شغلت مناصب متعددة في السلك الدبلوماسي المالطي وفي أروقة الأمم المتحدة.

لحظة المواجهة

خلال الجلسة الأممية، شن السفير الإسرائيلي داني دانون هجومًا حادًا على مسؤولي الأمم المتحدة، واتهم المنظمة بالتحيز ضد (إسرائيل)، مطالبًا باستقالة مسؤولة أممية أخرى بسبب تقارير تتعلق بانتهاكات مرتبطة بالنزاع.

وعندما حاول دانون التشكيك في مصداقية التقارير الأممية، تدخلت فريزر بشكل مباشر مطالبة بوقف الهجمات الشخصية على موظفي الأمم المتحدة، مؤكدة أن التقارير تستند إلى "أدلة تم التحقق منها".

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، شددت فريزر أمام الحضور على أن الاستنتاجات الواردة في تقريرها لم تُبنَ على ادعاءات أو مواقف سياسية، بل على معلومات ووقائع خضعت لعمليات تحقق أممية دقيقة.

تقارير أثارت غضب (إسرائيل)

تأتي هذه المواجهة في سياق تصاعد الخلاف بين (إسرائيل) والأمم المتحدة بشأن التقارير الدولية التي تتناول أوضاع المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال.

فقد حذرت فريزر في تقريرها الأخير من الارتفاع الكبير في الانتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين، وأشارت إلى إمكانية إدراج مجموعات استيطانية إسرائيلية ضمن القوائم الأممية الخاصة بالجهات المنتهكة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.

كما أدرج التقرير (إسرائيل) ضمن الجهات المسؤولة عن انتهاكات موثقة بحق الأطفال.

وفي سياق متصل، سبق للأمم المتحدة أن تحدثت عن معلومات وصفتها بـ"الموثوقة" بشأن انتهاكات جنسية ومعاملة مهينة تعرض لها فلسطينيون داخل مراكز احتجاز إسرائيلية، وهي اتهامات رفضتها الحكومة الإسرائيلية بشكل قاطع واعتبرتها منحازة وغير قائمة على أسس صحيحة.

بين الضغوط والالتزام المهني

وأظهرت المواجهة الأخيرة حجم الضغوط السياسية التي تواجهها المؤسسات الدولية عند تناولها ملفات الانتهاكات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إلا أن موقف فانيسا فريزر عكس تمسكًا واضحًا بمنهجية الأمم المتحدة القائمة على التوثيق والتحقق المهني، بعيدًا عن الضغوط السياسية أو الاتهامات المتبادلة.

وبينما واصلت (إسرائيل) انتقاد التقارير الأممية واتهامها بالتحيز، أكدت فريزر أن دور الأمم المتحدة يظل قائمًا على رصد الوقائع وحماية المدنيين والأطفال في مناطق النزاع، استنادًا إلى الأدلة الموثقة والمعايير الدولية المعتمدة.