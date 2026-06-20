5 شهداء وإصابات باستهداف شقة ومواطنين بغزة

استُشهد، يوم السبت، خمسة مواطنين، بينهم 4 باستهداف شقة سكنية، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته بمناطق قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد املواطن أحمد منير الطلاء، وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية قرب مفترق الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وفجر اليوم، قال مراسلنا إن 4 مواطنين استشهدوا، وأصيب عدد آخر ، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة الصفدي في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وفي ذات السياق، أضاف "مراسلنا" أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار من مواقع تمركزها جنوبي مواصي رفح، كما أطلقت الزوارق الحربية النار بشكل مكثف في بحر جنوب القطاع.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيراناً مكثفة باتجاه المناطق الجنوبية من مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة، أمس الجمعة، إنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,007 شهداء، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 3,165 إصابة، إضافة إلى 784 حالة انتشال.

وأوضحت الوزارة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغت 73,018 شهيداً، و173,273 إصابة.