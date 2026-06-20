"بن غفير" يدعو إلى إحراق لبنان بالكامل بعد مقتل جنود (إسرائيليين)

صعّد وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) المتطرف "إيتمار بن غفير" من خطاباته التحريضية ضد لبنان، داعيًا إلى توسيع العدوان بشكل غير مسبوق عقب مقتل أربعة جنود (إسرائيليين) في معارك جنوب البلاد.

وقال بن غفير إن على (إسرائيل) أن توضح للعالم أنها "لا تساوم على دماء أبنائها وأمن مواطنيها"، مضيفًا: "يجب أن يحترق لبنان بكامله".

وفي منشور عبر منصة "إكس"، زعم الوزير المتطرف أنه أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مرارًا بأن الرد على الخسائر (الإسرائيلية) يجب أن يكون مضاعفًا، مضيفًا: "مقابل كل دمعة تذرفها أم (إسرائيلية)، ستذرف ألف أم لبنانية الدموع".

وتأتي تصريحات بن غفير بعد إعلان جيش الاحتلال مقتل أربعة من جنوده خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان، في أول خسارة بشرية يقر بها منذ التفاهمات الأخيرة التي رعتها واشنطن لخفض التصعيد في المنطقة.