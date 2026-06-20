اشتباكات عنيفة بين حزب الله وجيش الاحتلال جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله وقوة (إسرائيلية) حاولت التوغل باتجاه تلال علي الطاهر جنوب لبنان، فيما تحدث ناشطون عن تدمير دبابة بعد دخولها حقل ألغام في المنطقة.

وخرق جيش الاحتلال، اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بشن أكثر من 10 غارات جوية مكثفة على مناطق جنوبية، رغم تقارير عبرية وأمريكية تحدثت عن دخول التهدئة مع حزب الله حيز التنفيذ في ذلك التوقيت.

وجاء التصعيد (الإسرائيلي) في يوم دموي شهد استشهاد 47 شخصًا وإصابة 97 آخرين، جراء سلسلة غارات واسعة استهدفت مناطق في جنوب وشرق لبنان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وفي موقف يعكس تمسك الاحتلال بمواصلة عملياته العسكرية، قال مسؤول (إسرائيلي): "سنبقى في المنطقة الأمنية، وإذا هوجمنا سنرد"، في تصريح يتناقض مع التفاهمات المعلنة بشأن احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وطالت الغارات (الإسرائيلية) بلدات كفررمان وكفرصير وزبدين وشوكين وجبل الرفيع والريحان والنبطية الفوقا وحبوش وعدشيت في قضاءي النبطية وجزين.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال تنفيذ هجمات على أكثر من 150 هدفًا في جنوب وشرق لبنان منذ الليلة الماضية، مدعيًا أنها مواقع تابعة لحزب الله، فيما تشير المعطيات الميدانية إلى أن جزءًا كبيرًا من الغارات استهدف منازل وأعيانًا مدنية.

ويأتي هذا التصعيد عقب مقتل أربعة جنود (إسرائيليين)، بينهم قائد الكتيبة 52، خلال استهداف آليات ودبابات إسرائيلية أثناء محاولة توغل بري في جنوب لبنان.