الأمين العام لحزب الله: مشروع إنهاء حزب الله سقط والإسرائيلي سيخرج من أرضنا

قال الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إن الحزب اتخذ خلال المرحلة الماضية “قراراً كربلائياً”، مؤكداً أنه “صبر حيث يجب وقاتل حيث يجب”، ومشدداً على أن مشروع إنهاء حزب الله قد سقط، وأن “الإسرائيلي سيخرج حتى آخر شبر من أرضنا”.

وأضاف قاسم أن الحزب عمل على تطوير قدراته العسكرية، بما في ذلك الأسلحة الملائمة والطائرات المسيّرة، معتبراً أن هذه الإنجازات جاءت “بعقول المجاهدين الموجودين لدينا”.

وأكد الأمين العام لحزب الله أن “العدو لم يهزم قناعاتنا وثباتنا واستمرارنا”، مشيراً إلى أن الحزب لا يزال حاضراً في الساحة ويتحمل مختلف الصعوبات والعقوبات. كما اعتبر أن “الخسائر الضخمة أقل من الاستسلام والانهزام”.

وفي ما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية، قال قاسم إن الحزب “لا يخشى الموت”، مضيفاً: “نحن دائماً منصورون في مواجهة من يهددنا بالموت”. واعتبر أن الموت الذي يستخدمه العدو كسلاح للتهديد “ليس سلاحاً”، مؤكداً أن عناصر الحزب يواصلون أداء ما وصفه بـ”التكليف” ولا يخشون التهديد بالموت