استطلاع إسرائيلي: 43% يرون أن تل أبيب خسرت الحرب مع إيران وتراجع الثقة بنتنياهو وترامب

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي تراجعاً في ثقة الإسرائيليين بقيادتهم السياسية، وانقساماً واسعاً بشأن نتائج الحرب مع إيران، وذلك عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران.

وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها القناة 12 الإسرائيلية، رأى 43% من المشاركين أن إسرائيل خسرت الحرب مع إيران، فيما اعتبر 11% فقط أنها حققت انتصاراً، بينما قال 41% إن الحرب انتهت دون حسم واضح.

وفي ما يتعلق بأداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أظهر الاستطلاع أن 52% من الإسرائيليين يعتقدون أنه أضر بمصالح إسرائيل خلال مسار التفاهمات مع إيران، مقابل 24% رأوا أن أداءه خدم المصالح الإسرائيلية، فيما أجاب 24% بأنهم لا يعلمون.

كما كشفت النتائج عن تراجع الثقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص حماية المصالح الإسرائيلية في أي اتفاق نهائي محتمل مع طهران، إذ أعرب 71% من المشاركين عن عدم ثقتهم بقدرته على مراعاة تلك المصالح، مقابل 13% فقط قالوا إنهم يثقون به، بينما لم يبدِ 16% موقفاً محدداً.

وعلى صعيد المشهد السياسي الداخلي، أظهر الاستطلاع تفوق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت على نتنياهو في سؤال يتعلق بالشخصية الأنسب لتولي رئاسة الحكومة.

وفي حال إجراء انتخابات للكنيست في الوقت الراهن، أظهرت النتائج حصول حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 22 مقعداً، متقدماً بمقعد واحد فقط على حزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت الذي يحصد 21 مقعداً، فيما جاء تحالف نفتالي بينيت ويائير لبيد "بياحد" في المرتبة الثالثة بـ19 مقعداً.

كما أظهر الاستطلاع أن 47% من ناخبي المعارضة يعارضون إنهاء الشراكة بين بينيت ولبيد، مقابل 28% يؤيدون ذلك، فيما قال 25% إنهم لا يملكون موقفاً واضحاً من القضية.

وتعكس نتائج الاستطلاع حالة من الجدل والانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن تداعيات الحرب مع إيران، ومستقبل القيادة السياسية، ومسار العلاقات مع الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.