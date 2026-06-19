مقتل 4 عسكريين إسرائيليين بينهم قائد كتيبة مدرعة خلال معارك جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أربعة عسكريين، بينهم قائد كتيبة مدرعة، خلال مواجهات شهدها جنوب لبنان، في واحدة من أكبر الخسائر التي تتكبدها القوات الإسرائيلية على الجبهة الشمالية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الجيش، في بيان، إن المقدم دور جداليا بن سمحون (32 عاماً)، قائد الكتيبة 52 في اللواء المدرع 401، قُتل إلى جانب ثلاثة جنود آخرين إثر استهداف دبابتهم خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الدبابة كانت تعمل ضمن قوة قتالية تقودها وحدات إسرائيلية في محيط بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية ترجح تعرضها لهجوم بواسطة جسم جوي، لم يُحسم بعد ما إذا كان طائرة مسيّرة مفخخة أو صاروخاً موجهاً.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن المنطقة شهدت خلال الساعات الماضية مواجهات وصفها بـ"الصعبة والمعقدة"، أسفرت عن مقتل العسكريين الأربعة وإصابة آخرين.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحدث الأمني وقع قرب بلدة كفرتبنيت، حيث تعرضت دبابة إسرائيلية للاستهداف المباشر، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد طبيعة الوسيلة المستخدمة في الهجوم.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان حزب الله تصديه لقوة إسرائيلية حاولت التقدم من بلدة أرنون باتجاه أطراف كفرتبنيت، مؤكداً أن مقاتليه اشتبكوا معها وأجبروها على التراجع.

وكان الحزب قد أعلن خلال الأيام الماضية إحباط عدة محاولات تقدم إسرائيلية في محيط كفرتبنيت ومنطقة علي الطاهر، مشيراً إلى إيقاع خسائر بشرية ومادية في صفوف القوات الإسرائيلية خلال تلك المواجهات.