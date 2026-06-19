شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، جراء سلسلة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في قضاء النبطية جنوبي لبنان، مستهدفاً منازل مأهولة بالسكان، وفق حصيلة أولية.

وأفادت مصادر محلية بوجود شهداء ومفقودين تحت الأنقاض في بلدتي حاروف وكفرصير، فيما سُجل سقوط شهداء آخرين في بلدة الشرقية نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وفي بلدة القطراني، أسفرت غارة إسرائيلية عن استشهاد مواطنين وإصابة اثنين آخرين، في إطار التصعيد المتواصل الذي تشهده مناطق جنوب لبنان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، عبر استهداف المدنيين والمنازل والطواقم الطبية في عدد من المناطق الجنوبية، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتأتي هذه الهجمات رغم الإعلان عن مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تضمنت بنوداً تتعلق بوقف الأعمال العدائية على مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية، والتأكيد على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.