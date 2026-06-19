المقاومة الإسلامية تعلن استهداف قوة إسرائيلية وتدمير ثلاث دبابات جنوب لبنان

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر جنوب لبنان، مؤكدة تدمير ثلاث دبابات من طراز "ميركافا" خلال العملية.

وقالت المقاومة، في بيان عسكري وصل "الرسالة نت"، إن العملية جاءت رداً على ما وصفته بخروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي إطار "عمليات عاشوراء" التي تنفذها ضد القوات الإسرائيلية.

وأوضح البيان أن مقاتلي المقاومة رصدوا قوة إسرائيلية مؤلفة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة أثناء محاولتها التقدم نحو المنطقة، قبل أن يتم استدراجها إلى ما وصفته بـ"منطقة المقتل"، حيث تعرضت لهجوم بالأسلحة المختلفة.

وأضافت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا ثلاث دبابات "ميركافا" بصواريخ موجهة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، مشيرة إلى استكمال العملية بإطلاق صليات مكثفة من الصواريخ وقذائف المدفعية باتجاه القوة المتقدمة.

وأكد البيان أن الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية كانت لا تزال مستمرة حتى لحظة صدوره.

وتأتي هذه العملية في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتبادل العمليات العسكرية بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة.