قرار "بن غفير" إشراك ذوي قتلى الاحتلال بمراقبة الأسرى "تصعيد خطير"

أثار قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، القاضي بتعيين ذوي قتلى الاحتلال من المستوطنين لمراقبة أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية موجة واسعة من التحذيرات الفلسطينية والحقوقية، وسط مخاوف من أن يشكل القرار مرحلة جديدة من الإجراءات الانتقامية بحق الأسرى، في ظل استمرار الانتهاكات المتصاعدة داخل السجون منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

ويرى مختصون في شؤون الأسرى، أن الخطوة تمثل سابقة خطيرة وغير معهودة في تاريخ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، لما تنطوي عليه من أبعاد انتقامية قد تعرض حياة الأسرى للخطر، وتفتح الباب أمام ممارسات تتعارض مع القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تنظم معاملة الأسرى.

وقال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، إن القرار يقوم على فكرة الاستعانة بأشخاص من عائلات المستوطنين الذين قُتلوا في عمليات نفذتها المقاومة الفلسطينية، وإشراكهم في أعمال تتعلق بالحراسة أو الرقابة الأمنية في السجون التي يُحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون.

وأوضح الأشقر لموقع "الرسالة نت" أن هذه الخطوة تعد إجراءً خطيراً وغير مسبوق، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق سلسلة من المبادرات والسياسات التي طرحها بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن بن غفير سبق أن دعم مشاريع وقوانين تتعلق بإعدام الأسرى وإنشاء محاكم خاصة لأسرى قطاع غزة، كما طرح أفكاراً أثارت جدلاً واسعاً بشأن تشديد الإجراءات الأمنية داخل السجون.

وأشار إلى أن المتطرف بن غفير يوظف ملف الأسرى بصورة مستمرة في خطابه السياسي والدعائي، مستغلاً حالة التحريض السائدة داخل المجتمع الإسرائيلي، وخاصة مع اقتراب أي استحقاقات انتخابية، من خلال طرح مشاريع وإجراءات تستهدف الأسرى الفلسطينيين بصورة مباشرة.

وحذر الأشقر من أن تنفيذ القرار قد يترتب عليه مخاطر حقيقية على حياة الأسرى، لافتاً إلى أن وجود أشخاص يحملون دوافع انتقامية بالقرب من أماكن احتجاز الأسرى قد يفضي إلى اعتداءات أو انتهاكات جسيمة بحقهم، خاصة في ظل الأجواء المشحونة التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر.

وأكد أن ما تشهده سجون الاحتلال منذ بدء الحرب يمثل تحولاً خطيراً في طبيعة التعامل مع الأسرى، حيث جرى تجاوز العديد من الضوابط التي كانت تحكم إدارة السجون سابقاً، بينما تسعى حكومة الاحتلال الحالية إلى تحويل الإجراءات الاستثنائية التي فُرضت خلال فترة الحرب إلى سياسات دائمة ومقننة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال كانت قد بررت في بداية الحرب العديد من الإجراءات المشددة باعتبارها تدابير مؤقتة مرتبطة بالظروف الأمنية، إلا أن استمرار العمل بها بعد انتهاء المبررات الاستثنائية يكشف وجود توجه لترسيخها كسياسة ثابتة في إدارة ملف الأسرى الفلسطينيين.

ودعا الأشقر المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال ومنع تنفيذ القرار، مطالباً كذلك السلطة في رام الله ووزارة خارجيتها بتكثيف اتصالاتها مع المجتمع الدولي لتوضيح خطورة هذه السياسات وما قد تفضي إليه من انتهاكات بحق الأسرى.

من جانبه، أكد مدير الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى ناهد الفاخوري، أن قرار بن غفير يمثل تصعيداً خطيراً ونهجاً انتقامياً غير مسبوق بحق الأسرى الفلسطينيين، محذراً من تداعياته على أوضاع آلاف الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأوضح الفاخوري، أن الخطوة تعكس توجهاً متطرفاً داخل حكومة الاحتلال المتطرفة الحالية يسعى إلى تشديد الإجراءات العقابية بحق الأسرى، بعيداً عن أي اعتبارات قانونية أو إنسانية، الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه السياسات.

بدوره، قال مسؤول ملف الأسرى في حركة الأحرار الفلسطينية معاوية الصوفي، إن تعيين جهات تحمل دوافع انتقامية للإشراف على أوضاع الأسرى داخل السجون يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكد الصوفي في بيان صحفي، أن هذه السياسات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى التضييق على الأسرى وسلبهم حقوقهم الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تلزم سلطات الاحتلال بتوفير الحماية والرعاية للمعتقلين الواقعين تحت سيطرتها.

ووجّه الصوفي نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري والضغط الجاد على سلطات الاحتلال لوقف ما وصفه بالسياسات الانتقامية المتصاعدة، والعمل على توفير الحماية القانونية والجسدية الكاملة للأسرى والأسيرات داخل السجون.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه التقارير الفلسطينية والحقوقية التي تتحدث عن تدهور أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ اندلاع حرب الابادة على قطاع غزة، وسط اتهامات متواصلة لإدارة السجون بتشديد العقوبات وتقليص الحقوق الأساسية للأسرى، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة من دخول ملف الأسرى مرحلة أكثر خطورة في ظل استمرار السياسات التي تتبناها حكومة الاحتلال المتطرفة.