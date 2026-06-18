ورقة بحثية حول التفاهمات الأمريكية الإيرانية وتداعياتها على (إسرائيل)

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليلية جديدة بعنوان: "التفاهمات الأمريكية–الإيرانية وإعادة تشكيل معادلة الردع الإقليمي: قراءة في الموقف الإسرائيلي"، تناولت التحولات الاستراتيجية المتسارعة في الشرق الأوسط في ظل الحديث عن تفاهمات محتملة بين واشنطن وطهران، وانعكاساتها على (إسرائيل) وموازين القوى في المنطقة.

وتوضح الورقة أن الموقف الإسرائيلي يتسم بحالة من القلق إزاء هذه التفاهمات، رغم توافق الحكومة والمعارضة على اعتبار إيران تهديدًا استراتيجيًا طويل الأمد، مع اختلافهما في آليات التعامل معه. كما تشير إلى تصاعد المخاوف داخل مراكز الدراسات الإسرائيلية من تراجع فاعلية الخيار العسكري وتآكل منظومة الردع التقليدية.

وتبرز الورقة اتساع الفجوة بين المقاربة الأمريكية التي تميل إلى إدارة الصراع واحتوائه، وبين المقاربة الإسرائيلية القائمة على الحسم والردع الصلب، الأمر الذي يسهم في إعادة تشكيل قواعد الاشتباك الإقليمي، ولا سيما في الساحة اللبنانية التي تشهد انتقالًا نحو معادلة ردع "هشة" تعتمد على إدارة التصعيد بدلًا من الحسم المباشر.

وأكد المركز أن التحولات الراهنة لا تقتصر على الجوانب العسكرية، بل تمتد إلى إعادة تعريف أدوار القوى الإقليمية وحدود تأثيرها في صياغة التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط، في ظل مرحلة تتسم بإعادة رسم خرائط النفوذ والسيطرة.

وأشار إلى أن هذه الورقة تأتي ضمن سلسلة إصداراته المتخصصة في تحليل التحولات الاستراتيجية في الإقليم، بهدف تقديم قراءات معمقة تسهم في دعم الباحثين وصناع القرار لفهم ديناميات الصراع وتغير موازين القوى.