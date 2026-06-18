الأمم المتحدة: نقص التمويل والوقود يعرقلان الاستجابة الإنسانية في غزة

أكدت الأمم المتحدة أن وكالاتها وشركاءها الإنسانيين يواصلون تقديم المساعدات في مختلف أنحاء قطاع غزة، رغم التحديات المتزايدة التي تعيق عمليات الإغاثة، وعلى رأسها نقص الوقود والتمويل والقيود التي تحد من الوصول إلى السكان الأكثر احتياجًا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن شح الوقود وزيوت المحركات وقطع الغيار لا يزال يؤثر بشكل مباشر على خدمات المياه والصرف الصحي، بما يشمل إنتاج المياه ونقلها وإدارة النفايات الصلبة. وأضاف أن عمليات إنتاج المياه ومعالجتها ونقلها بالشاحنات مستمرة بفضل تخصيص الوقود للقطاعات ذات الأولوية، إلا أنها تجري بوتيرة أقل من المطلوب.

وأشار دوجاريك إلى أن شركاء الأمم المتحدة يواصلون تنفيذ خطة لمكافحة انتشار الآفات، في ظل تفشٍ واسع لها داخل القطاع، حيث يقود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمليات رش المبيدات، فيما تدعم اليونيسف ووكالة الأونروا حملات التوعية المجتمعية وإجراءات الوقاية.

وفي قطاع الأمن الغذائي، أوضح أن نحو 420 ألف شخص تلقوا مساعدات غذائية خلال الأسبوعين الأولين من حزيران/يونيو، وفرت ما يقارب 75% من الحد الأدنى اليومي اللازم من السعرات الحرارية.

كما واصلت الأمم المتحدة دعم سبل العيش، إذ جرى بين الأول والتاسع من حزيران/يونيو توزيع أعلاف على نحو 2200 من مربي الماشية، فيما حصل أكثر من ألف مزارع، منذ أواخر آذار/مارس، على منح نقدية بقيمة 2500 دولار لكل منهم للمساهمة في استعادة الإنتاج الزراعي المحلي.

وشدد دوجاريك على أن حجم الاحتياجات الإنسانية في غزة لا يزال هائلًا، داعيًا إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات، وتوفير كميات كافية من الوقود، وزيادة التمويل الدولي، بما يتيح الحفاظ على العمليات الإنسانية وتوسيعها لإنقاذ أرواح المدنيين.