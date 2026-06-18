منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين الانتهاكات بحق الأسيرة الصحفية لمى خاطر

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ما وصفه بالانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الأسيرة الصحفية والكاتبة الفلسطينية لمى خاطر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، محملًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتها وسلامتها، في ضوء الإفادات التي نقلها محاميها عقب زيارته لها في سجن الدامون.

وقال المنتدى، في بيان صحفي صدر الخميس، إن الشهادات التي أدلت بها خاطر تكشف عن تعرضها لممارسات قاسية ومهينة شملت الاعتداء بالضرب، والتفتيش العاري، والإذلال المتعمد، إلى جانب الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن ظروف احتجاز الأسيرات تتسم بالاكتظاظ الشديد، وسوء التغذية، وغياب الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، معتبرًا أن ما تتعرض له لمى خاطر وغيرها من الأسيرات يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الأسرى والصحفيين.

ودعا المنتدى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات وضمان حماية الأسيرات، كما طالب المؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية بتكثيف جهودها للدفاع عن الصحفيات الفلسطينيات اللواتي يتعرضن للاعتقال والاستهداف بسبب عملهن الإعلامي.

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة داخل السجون الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها، مجددًا تضامنه مع الأسيرة الصحفية لمى خاطر وجميع الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، ومؤكدًا أن محاولات إسكات الصحفيين لن تنجح في حجب الحقيقة أو طمس الرواية الفلسطينية.