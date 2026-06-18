هآرتس: تحوّل استراتيجي خطير يجري في شمال الضفة

حذّرت صحيفة هآرتس العبرية، في افتتاحيتها، من تحوّل استراتيجي خطير يجري في شمال الضفة الغربية، يتمثل في عودة المستوطنين إلى مناطق أُخليت قبل نحو عشرين عامًا ضمن خطة الانفصال، معتبرة أن ما يحدث لا يحظى بالاهتمام الكافي في ظل انشغال المنطقة بالحرب المستمرة في غزة ولبنان وإيران.

وقالت الصحيفة إن التحقيق الذي نشره كل من يردان ميخائيلي، ومتان غولان، ويانيف كوبوفيتش، يكشف عن مشروع سياسي واستيطاني متسارع، تقوده حكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عبر إلغاء قانون الانفصال في الضفة الغربية فور تشكيل الحكومة، ما فتح الباب أمام إعادة المستوطنين إلى مناطق كانت قد أُخليت سابقًا.

وبحسب افتتاحية هآرتس، فقد جرى بالفعل إعادة إسكان مستوطنتي حومش وسانور، فيما يجري العمل على إعادة مستوطنتي غانيم وكاديم، بالتوازي مع مصادقة الحكومة على إقامة 14 مستوطنة إضافية في المنطقة ذاتها، ليصل عدد المواقع الاستيطانية المستهدفة إلى 18 موقعًا، تقع في قلب منطقة يعيش فيها نحو 720 ألف فلسطيني.

وترى الصحيفة أن خطورة هذا التحول لا تكمن فقط في عودة المستوطنين، بل في البنية العسكرية والأمنية التي ترافق هذه العودة؛ إذ تشمل نشر قوات إسرائيلية، وإقامة قواعد عسكرية لحماية المستوطنات، وشق طرق جديدة، ومصادرة أراضٍ فلسطينية، وفرض واقع من الخوف والضغط على السكان الفلسطينيين.

وأشارت هآرتس إلى أن الجيش الإسرائيلي أقام أو يعمل على إقامة ما لا يقل عن خمس قواعد عسكرية قرب هذه المستوطنات، كما رسّخ وجوده في ثلاثة مخيمات للاجئين في شمال الضفة ضمن عملية بدأت تحت عنوان مكافحة “الخلايا المسلحة”، لكنها تحولت إلى وجود دائم لم تغادره القوات حتى الآن، في وقت أُجبر فيه عشرات آلاف الفلسطينيين على مغادرة منازلهم.

وحذّرت الافتتاحية من أن عودة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية تحمل قابلية عالية للانفجار، معتبرة أن المسألة قد تكون “مسألة وقت” قبل أن يؤدي أي احتكاك أو إصابة لمستوطن إلى رد عسكري واسع ضد الفلسطينيين، بما يدفع المنطقة بأكملها نحو دوامة جديدة من العنف.

ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي قولهم إن المستوى السياسي لم يجرِ نقاشًا معمقًا مع المؤسسة العسكرية حول التداعيات العملياتية لعودة المستوطنات إلى شمال الضفة، رغم أن الجيش يعاني أصلًا ضغطًا كبيرًا نتيجة تعدد الجبهات المشتعلة.

واعتبرت هآرتس أن ما يجري هو نتيجة جهد استيطاني طويل الأمد، أوصل ممثلي المستوطنين، وفي مقدمتهم سموتريتش صاحب ما يُعرف بـ”خطة الحسم”، إلى مواقع نفوذ مركزية داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت أن الأمر لم يعد يقتصر على المستوطنين وحدهم، بل بات يحظى بدعم وزراء في حزب الليكود، في ظل استغلال حكومة اليمين للحرب من أجل إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأطراف المشاركة في مشروع العودة إلى شمال الضفة تدرك أن أي تغيير سياسي في (إسرائيل) قد يبطئ هذا المشروع أو يوقفه، لذلك تسعى إلى فرض أكبر عدد ممكن من الوقائع على الأرض قبل الانتخابات المقبلة.

وختمت هآرتس افتتاحيتها بالتأكيد أن الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل (إسرائيل)، لأنها ستحدد ما إذا كانت ستواصل تعميق مسارات الضم والفصل العنصري والتطرف والإرهاب اليهودي والكهانية، بما يزيد عزلتها الدولية، أم ستختار حكومة تدرك أن إنقاذ (إسرائيل) يمر عبر تفكيك مشروع الاستيطان، وإنهاء السيطرة العسكرية على الفلسطينيين، والذهاب نحو حل سياسي للصراع.

وبحسب الصحيفة، فإن (إسرائيل) تقف اليوم أمام سؤال مصيري لا يحتمل التهرب: إما أن تكون “دولة”، أو أن تتحول بالكامل إلى مشروع استيطاني.