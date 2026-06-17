وكالة الأنباء الإيرانية تنشر نص الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، مساء الأربعاء، نص الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن الطرفين سيتفقا خلال المفاوضات على آلية للإفراج عن الأصول.

وأوضحت الوكالة أنه سيبدأ عبور السفن فورا وسيتم إرساء هذا الوضع في غضون 30 يوما، مع الأخذ في الاعتبار بالحاجة إلى إزالة الألغام ورفع العوائق التقنية.

ولفتت إلى أن الاتفاق ينص على أن العبور سيكون دون رسوم لمدة 60 يوما فقط، فيما تلتزم الولايات المتحدة فور التوقيع وحتى انتهاء العقوبات بإصدار إعفاءات لصادرات النفط الإيرانية، وكذلك المنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها وجميع الخدمات المرتبطة بها.

وتابعت: "تلتزم أمريكا بمنح إيران حق الوصول إلى أموالها المجمدة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم".