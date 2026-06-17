سلطة الطاقة تدعو أصحاب المولدات لتأمين الكهرباء خلال امتحانات الثانوية العامة في غزة

دعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة أصحاب المولدات التجارية إلى إعطاء الفترة الصباحية أولوية قصوى في التشغيل خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، بما يضمن توفير التيار الكهربائي للطلبة أثناء انعقاد الامتحانات.

وقالت السلطة، في بيان صدر الأربعاء، إن هذه الدعوة تأتي مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة، وفي إطار الحرص على توفير بيئة مناسبة تساعد الطلبة على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة.

وحثت أصحاب المولدات على البدء بتشغيلها في وقت مبكر وضمان استمرار تزويد المشتركين بالكهرباء دون انقطاع خلال ساعات الامتحانات، مؤكدة أن إنجاح هذا الاستحقاق التعليمي يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون جميع الجهات المعنية.

وأعربت سلطة الطاقة عن تقديرها للجهود التي يبذلها أصحاب المولدات التجارية في مواصلة تقديم الخدمة للمواطنين رغم الظروف الاستثنائية وشح الموارد والتحديات التشغيلية التي يواجهونها.

وأكدت استمرار جهودها لتسهيل ظروف تشغيل المولدات، والعمل على توفير الوقود والزيوت وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة وفق الإمكانات المتاحة.

ودعت السلطة مختلف الجهات والمواطنين إلى التعاون وتحمل المسؤولية خلال هذه الفترة، بما يسهم في توفير الظروف الملائمة لطلبة الثانوية العامة وتمكينهم من التقدم لامتحاناتهم في أجواء مستقرة.