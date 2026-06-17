زغاريد في بيت لحم وشوق في القاهرة .. عرس لا يجمع العريس بعائلته

في منزل عائلة الأسير المحرر محمود سراحنة في بيت لحم، لا ينقص العرس شيء. الحناء جاهزة، والزغاريد تتعالى، والجيران يتوافدون، وفرق الدبكة تستعد لإحياء ثلاثة أيام من الفرح، كما حلمت العائلة منذ أكثر من عشرين عامًا. وحده العريس سيغيب عن المشهد.

محمود، الذي أُفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة، لم يُسمح له بالعودة إلى مدينته، بل أُبعد إلى جمهورية مصر العربية، حيث سيعقد قرانه ويبدأ حياته الجديدة اليوم بعيدًا عن البيت الذي انتظر عودته طويلًا.

أما عائلته، فهي لن تتمكن حتى من احتضانه، إذ يمنعها الاحتلال أمنيًا من السفر إلى مصر ولقائه، ليصبح العرس مناسبة يجتمع فيها الفرح والفقد في آنٍ واحد.

تقول شقيقته إن هذا اليوم كان حلم والديها، لكن والدتهما رحلت قبل أن تراه يتحقق. "كانت أمي تنتظر خروج محمود كما تنتظر الأم مولودها. كلما شاهدت أسيرًا يتحرر ولا يكون بينهم، كانت تعود مكسورة، وتصيبها وعكة صحية من شدة القهر. لم يحتمل قلبها سنوات الانتظار، ورحلت وهي تحلم بأن تزفه بيديها."

ورغم ذلك، أصرت العائلة على إقامة العرس كما يليق بمن انتزع حريته بعد سنوات الأسر. سترقص العائلة، وستوزع الحلوى، وستقام ليلة الحناء، لكن كل زاوية في المنزل ستذكرهم بأن صاحب الفرح يقف على بعد مئات الكيلومترات، لا يستطيع أن يعانق أشقاءه، ولا أن يقبل يد والده، ولا أن يشارك أبناء بلدته فرحته.

أما محمود، فتختلط لديه مشاعر الحرية بالغصة. يقول إن خروجه من السجن لم يكتمل، لأن رفاقه ما زالوا خلف القضبان.

"فرحتي ناقصة. تركت زملائي يعانون الأمرّين داخل السجون. كنا نؤازر بعضنا بعضًا في أصعب اللحظات؛ بعد الاقتحامات والعزل الانفرادي والضرب الذي كان يمتد إلى ما بعد منتصف الليل، كنا نجلس معًا، نهدئ بعضنا، ونواسي بعضنا حتى نرضى بما كتب الله لنا."

ثم يتوقف قليلًا قبل أن يضيف: "الآن أفكر فيهم أكثر مما أفكر في نفسي. ماذا سيفعلون؟ ومن سيواسيهم؟ لكنني مؤمن أن الله كتب لي الحرية اليوم، وسيكتبها لهم غدًا، وسيأتي يوم يتحرر فيه جميع الأسرى."

بين بيت لحم والقاهرة، يقام عرسان في وقت واحد؛ أحدهما تملؤه الزغاريد، والآخر يملؤه الشوق. وبينهما تقف حدود وحواجز ومنع أمني، لقد جعل الاحتلال حتى لحظة الفرح ناقصة.