رغم الدمار والحصار.. طلبة غزة يستعدون لخوض امتحانات "التوجيهي"

في الوقت الذي لا تزال حرب الإبادة تُلقي بظلالها القاسية على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة، بما فيها قطاع التعليم، يستعد عشرات الآلاف من طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" لخوض واحدة من أهم المراحل التعليمية في حياتهم.

وبين ركام المدارس التي دمرها الاحتلال، والقاعات الدراسية الأخرى التي تحولت إلى مساكن لإيواء النازحين، وأزمات الكهرباء والانترنت، يواصل الطلبة استعداداتهم لامتحان "التوجيهي" المقررة في العشرين من يونيو الجاري، وسط ترتيبات استثنائية فرضتها ظروف الحرب المستمرة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستُعقد إلكترونياً عبر تطبيق "WISE SCHOOL"، في خطوة استثنائية جاءت نتيجة الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية التعليمية وعدم القدرة على تنظيم الامتحانات بالشكل التقليدي المعتاد.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية والتعليم بغزة أحمد النجار، إن الوزارة حددت يوم العشرين من يونيو الجاري موعداً لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، موضحاً أن الامتحانات ستُجرى إلكترونياً بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.

وأوضح النجار في حديثه لموقع "الرسالة نت"، أن الحرب تسببت في تدمير غالبية المدارس والمنشآت التعليمية، إلى جانب فقدان الأثاث المدرسي ومقدرات الوزارة، الأمر الذي جعل من الصعب توفير اللوجستيات اللازمة لعقد الامتحانات بصورة اعتيادية كما كان يحدث في السنوات السابقة.

وأضاف أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على تطوير آليات تضمن استمرار العملية التعليمية وعدم ضياع مستقبل الطلبة، رغم التحديات الميدانية والأوضاع الأمنية والإنسانية المعقدة.

وذكر أن عدد الطلبة المسجلين لتقديم امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ نحو 37 ألفاً و500 طالب وطالبة، وهي أعداد تقارب أعداد المتقدمين للامتحانات قبل اندلاع الحرب، في مؤشر يعكس إصرار الطلبة والأسر الفلسطينية على مواصلة التعليم رغم الظروف القاسية.

ويُعد قطاع التعليم من أكثر القطاعات تضرراً خلال الحرب، الأمر الذي أدى لتعطيل التعليم النظامي للعام الثالث على التوالي، وتُشير تقديرات لوزارة التعليم، إلى أن الحرب تسببت بحرمان نحو 609,751 طالباً وطالبة من الالتحاق المنتظم بمدارسهم. كما تعطل عمل 26,776 من الكوادر التعليمية والإدارية عن أداء أدوارهم الطبيعية، بينهم 22,030 معلماً ومعلمة، في ظل استمرار النزوح وتدمير المؤسسات التعليمية وفقدان الكتب والمواد التعليمية.

وفي ظل أزمة الكهرباء المتواصلة، أكد النجار، أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار الظروف التقنية التي يعيشها القطاع عند تصميم آلية الامتحانات الإلكترونية. وأوضح أن تطبيق "WISE SCHOOL" يتمتع بخاصية العمل دون اتصال مباشر بالإنترنت، حيث يمكن للطالب متابعة الامتحان والإجابة عن الأسئلة حتى في حال انقطاع الشبكة، على أن تُرسل الإجابات تلقائياً بمجرد عودة الاتصال.

وبيّن أن هذه الخاصية جاءت استجابة للواقع الذي يعيشه القطاع، حيث يعتمد السكان بشكل أساسي على ما تبقى من أنظمة الطاقة الشمسية وبعض المولدات الكهربائية المنتشرة في مناطق محدودة، فضلاً عن تفاوت جودة خدمات الإنترنت بين منطقة وأخرى.

ورغم الانقطاعات التعليمية الكبيرة التي تعرض لها الطلبة خلال السنوات الماضية، شدد على أن "الوزارة على أنها لم تُجرِ تقليصات جوهرية على محتوى المناهج الدراسية أو المتطلبات الأكاديمية للامتحانات".

وأكد النجار أن الحفاظ على معيارية امتحان الثانوية العامة ومصداقيته كان من أهم الاعتبارات التي وجهت قرارات الوزارة، نظراً لما تمثله شهادة التوجيهي من أهمية أكاديمية ومستقبلية للطلبة الراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي.

ولفت إلى أن الوزارة فضلت الإبقاء على المحتوى العلمي المطلوب كما هو، مع تطبيق مجموعة من الإجراءات التخفيفية والاستثنائية على المستوى التنظيمي والتقني، من بينها تطوير نماذج الامتحانات الإلكترونية، وإمكانية عقد أكثر من دورة امتحانية عند الحاجة، إلى جانب إعادة جدولة بعض الإجراءات بما يتناسب مع الظروف الميدانية.

وحول استعدادات الطلبة، تتباين المشاعر بين القلق والأمل مع اقتراب موعد الامتحانات.

الطالب فهد الدنف الذي يقطن مع أسرته المكونة من ستة أفراد داخل بيت صغير لحقت به أضراراً جزئية جراء الحرب، يقول: "إنه يواصل دراسته واستعداده لتقديم الامتحانات رغم صعوبة الأوضاع والظروف التي يعيشها".

ويضيف الدنف لـ "الرسالة نت"، أن أسرته تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة، انعكست على حياته الدراسية إذ أنه لا تتوفر لديه الكهرباء، ويضطر لتركيز قراءته في أوقات النهار نظراً لعدم توفر وسائل الانارة الكافية في المساء".

ويروي أن لديه بعض الهواجس من آلية تقديم الامتحان الكترونياً نظراً لعدم توفر انترنت وكهرباء بشكل دائم، مستدركاً "رغم هذه المصاعب سأواصل استكمال هذه المرحلة في سبيل تحقيق الحلم الذي اسعى له".

من جهتها، تقول الطالبة جنى عايش، إن التجربة الجديدة للامتحانات الالكترونية تثير بعض المخاوف والقلق لدي ولكثير من الطلبة، "لكن لا بديل عن هذا الخيار في ظل الظروف الحالية"، وفي تعبيرها.

وتوضح عايش لـ "الرسالة نت" أن التحدي الأكبر يتمثل في الضغوط النفسية التي يعيشها الطلبة، مشيرة إلى أن كثيراً من زملائها يدرسون وسط ظروف معيشية صعبة ونقص في الإمكانات الأساسية.

وتضيف: "نحاول أن نركز على المستقبل رغم كل الظروف الصعبة التي تُحيط بنا. التوجيهي بالنسبة لنا ليس مجرد امتحان، بل رسالة بأن الحياة والتعليم مستمران رغم الحرب".