هاتريك تاريخي يقود ميسي إلى عرش هدافي كأس العالم

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه، بعدما اعتلى صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة مشاركةً مع الألماني ميروسلاف كلوزه، برصيد 16 هدفًا لكل منهما، إثر تسجيله ثلاثية “هاتريك” في فوز الأرجنتين على الجزائر بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الأولى من مونديال 2026.

وشهدت المباراة تحقيق ميسي لسلسلة جديدة من الأرقام القياسية، إذ سجل أول “هاتريك” له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، رافعًا رصيده إلى 16 هدفًا في ست نسخ مختلفة من البطولة، ليعادل الرقم التاريخي الذي ظل بحوزة كلوزه منذ مونديال 2014. كما أصبح النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 38 عامًا، أكبر لاعب يسجل ثلاثية في تاريخ المونديال.

ويواصل ميسي كتابة فصول جديدة من مسيرته الأسطورية، بعدما خاض مباراته السادسة في كأس العالم، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة، ليؤكد أن تأثيره لم يتراجع رغم تقدمه في العمر.

في المقابل، يواصل الفرنسي مبابي مطاردة القمة التاريخية، بعدما رفع رصيده إلى 14 هدفًا في كأس العالم عقب ثنائيته أمام السنغال، معادلًا رقم الأسطورة الألمانية جيرد مولر، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من البرازيلي رونالدو (15)، وهدفين من معادلة الرقم القياسي المشترك بين ميسي وكلوزه.

ومع استمرار منافسات مونديال 2026، تبدو المنافسة مفتوحة بين ميسي ومبابي على كتابة فصل جديد في سجل الهدافين التاريخيين، وسط ترقب لما إذا كان الأسطورة الأرجنتينية سينفرد بالصدارة، أم أن النجم الفرنسي سيواصل زحفه نحو القمة.