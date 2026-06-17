"خاتم الأنبياء" تتوعد الاحتلال برد قوي إذا واصل هجماته على لبنان

حذرت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران "خاتم الأنبياء"، الثلاثاء، من رد عسكري قاسٍ في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وقالت القيادة في بيان إن قوات الاحتلال خرقت اتفاق وقف إطلاق النار عشرات المرات خلال اليومين الماضيين، متهمة إسرائيل بمواصلة استهداف المدنيين اللبنانيين.

وأضاف البيان أن استمرار هذه الانتهاكات سيقابل برد قوي من القوات المسلحة الإيرانية، داعيًا الاحتلال إلى وقف عملياته فورًا.

ويأتي هذا الموقف بعد أيام من الإعلان عن تفاهمات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

بدوره، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن الولايات المتحدة مطالبة بالوفاء بالتزاماتها والعمل على وقف الاعتداءات على لبنان.

وأشار عزيزي، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن أي خرق للتفاهمات أو استمرار للهجمات سيواجه برد حاسم، مؤكدًا أن إيران تتابع تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالاتفاقات الأخيرة.