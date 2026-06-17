"سموتريتش" يلغي صلاحيات بلدية الخليل في إدارة الحرم الإبراهيمي

أعلن وزير المالية (الإسرائيلي) المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، الثلاثاء، إلغاء الترتيبات التي تمنح بلدية الخليل صلاحيات مرتبطة بإدارة الحرم الإبراهيمي، في خطوة أثارت تحذيرات فلسطينية واسعة.

وقال سموتريتش في بيان إن ما يعرف بـ"اتفاق الخليل" لم يعد قائمًا، مضيفًا أن الصلاحيات التي كانت تُمارس في المواقع المقدسة داخل المدينة ستصبح تحت المسؤولية المباشرة للسلطات الإسرائيلية.

وجاء الإعلان بالتزامن مع مشاركة سموتريتش في مراسم وضع حجر الأساس لمستوطنة جديدة قرب مدينة الخليل.

ويقع الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، ويعد من أبرز المواقع الدينية والتاريخية في فلسطين، ويعتقد أنه يضم قبور عدد من الأنبياء.

وبموجب اتفاق الخليل الموقع عام 1997، انسحبت إسرائيل من معظم المدينة مع إبقائها السيطرة على المنطقة المحيطة بالحرم.

وانتقدت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية القرار، مشيرة إلى أن الحكومة ناقشت هذه الخطوة قبل عدة أشهر دون الإعلان عنها.

وأوضح الباحث في المنظمة يوناتان مزراحي أن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية صادق مؤخرًا على نقل الصلاحيات من بلدية الخليل إلى الجهات الإسرائيلية.