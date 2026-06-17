قاليباف: إنهاء الحرب يقتضي انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان

شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، بما يتيح عودة سكان القرى والبلدات الجنوبية إلى مناطقهم.

وجاءت تصريحات قاليباف خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تناول آخر المستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة، إضافة إلى تطورات الجهود الرامية لوقف الحرب.

وأكد قاليباف أهمية إنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، مشيرًا إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة يشكل خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار.

من جانبه، ثمّن بري الجهود الإيرانية المبذولة لدعم مساعي وقف الحرب، مؤكدًا أهمية التحركات الدبلوماسية والسياسية الجارية لإنهاء التصعيد.

كما ناقش الطرفان التطورات الإقليمية والبنود المتعلقة بوقف الحرب على لبنان ضمن التفاهمات المطروحة، وشددا على ضرورة التزام الجهات الدولية الضامنة بمسؤولياتها.

وأكد الجانبان أهمية احترام السيادة اللبنانية، وإنهاء الاعتداءات وأعمال الهدم التي تستهدف القرى الجنوبية، إلى جانب استكمال الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة.