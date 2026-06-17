إجبار أصحاب 20 منزلًا في قرية السر على هدم مساكنهم بأيديهم

أجبرت سلطات الاحتلال، الثلاثاء، أصحاب 20 منزلًا في قرية السر مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب المحتل على تنفيذ عمليات هدم ذاتي لمنازلهم، في واحدة من أكبر عمليات الهدم التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، ما أثار موجة غضب واسعة بين السكان.

وذكر موقع "عرب 48" أن المنازل المستهدفة تعود لعائلة الأفشق، حيث أُرغم أفراد العائلة على هدم مساكنهم تحت ضغط وإجراءات فرضتها قوات الاحتلال.

وأدان المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب هذه الخطوة، معتبرًا أن إجبار الأهالي على هدم منازلهم بأنفسهم يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في السكن والاستقرار، ويعمق الأزمات الاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها العائلات المتضررة.

وجاء ذلك خلال جولة ميدانية لرئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها عطية الأعسم في القرية، حيث التقى أفراد عائلة الأفشق وعددًا من الأهالي، واطلع على آثار عمليات الهدم والخسائر التي لحقت بالسكان.

وأكد الأعسم أن ما تتعرض له قرية السر يعكس استمرار سياسات الهدم والتضييق بدلًا من معالجة قضايا السكن والتخطيط والاعتراف بالقرى العربية، مشددًا على أن إجبار المواطنين على هدم منازلهم يمثل ممارسة قاسية تفتقر إلى البعد الإنساني.

وفي ظل تصاعد عمليات الهدم والاقتلاع التي تستهدف القرى العربية في النقب، لا سيما قرية السر وتل عراد، أعلنت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومنتدى السلطات المحلية العربية والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها عن سلسلة فعاليات وخطوات ميدانية لمواجهة هذه السياسات.

وأوضحت الجهات المنظمة أنه تقرر تأجيل مؤتمر النقب، الذي كان مقررًا عقده في 20 حزيران/يونيو 2026، إلى الرابع من تموز/يوليو المقبل، بهدف تركيز الجهود على دعم القرى المستهدفة.

كما أعلنت تخصيص يوم 20 حزيران/يونيو يومًا للتضامن مع قرية تل عراد، عبر تنظيم فعالية مركزية صباحًا دعمًا لصمود أبناء عشيرة النباري وتمسكهم بحقوقهم في الأرض والمسكن والاعتراف بقريتهم.

وفي السياق ذاته، تقرر عقد اجتماع طارئ للقيادة النقباوية ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب مساء الخميس 18 حزيران/يونيو في قرية السر، لبحث الخطوات الشعبية المقبلة ومساندة العائلات التي تعرضت للهدم.

وأكدت المؤسسات الثلاث أن ما يجري في تل عراد وقرية السر يمثل تصعيدًا خطيرًا يستوجب أوسع تحرك جماهيري دفاعًا عن حقوق أهالي النقب ورفضًا لسياسات التهجير والتضييق.

ودعت جماهير النقب إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات التضامن، وتعزيز الالتفاف الشعبي حول نضال القرى المستهدفة حفاظًا على الحقوق الجماعية لأبناء المنطقة.